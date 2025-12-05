Hindustan Hindi News
दिल्ली में मामूली बात पर हत्या, डीयू के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार

संक्षेप:

दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कानून के एक छात्र की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। हमलावर मृतका का चाचा बताया जाता है। विस्तृत जानकारी के निए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 05, 2025 11:08 pm IST
दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को घर के बाहर सफाई करने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक शख्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे अपने ही भतीजे को चाकू से गोद कर मार डाला। पीड़ित की बहन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। नेब सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर उसके चाची और नाबालिग को दबोच लिया है। आरोपियों रिहाना खातून व नाबालिग के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि मृतक 27 वर्षीय मो. इरशाद अपने परिवार के साथ एल-1 संगम विहार इलाके में रहता था।

मो. इरशाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहा था और प्रथम वर्ष में था। पुलिस को दिए बयान में मो. इरशाद की बहन ने बताया कि उसके चाचा 50 वर्षीय मुबारक अपनी पत्नी 47 वर्षीय रिहाना खातून, बेटे 26 वर्षीय इश्तियाक और बेटे 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उनके पड़ोस में ही रहता है।

शुक्रवार सुबह घर के बाहर सफाई को लेकबर चाचा मुबारक मो. इरशाद से झगड़ा करने लगा। झगड़े के बाद मुबारक का बेटा इश्तियाक, नाबालिग और उसकी पत्नी रिहाना खातून भी आ गए और सभी ने इरशाद की पिटाई शुरू कर दी।

पिटाई के दौरान आरोपियों ने इरशाद पर चाकू से हमला किया और करीब आधा दर्जन वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इरशाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिजन भी बाहर आ गए और घायल अवस्था में देखकर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सूचना नेब सराय थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इरशाद की बहन के बयान पर केस दर्ज कर नाबालिग और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुबारक अपने बेटे को लेकर फरार हो गया। पुलिस दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
