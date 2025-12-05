दिल्ली में मामूली बात पर हत्या, डीयू के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार

संक्षेप: दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कानून के एक छात्र की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। हमलावर मृतका का चाचा बताया जाता है। विस्तृत जानकारी के निए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को घर के बाहर सफाई करने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक शख्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे अपने ही भतीजे को चाकू से गोद कर मार डाला। पीड़ित की बहन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। नेब सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर उसके चाची और नाबालिग को दबोच लिया है। आरोपियों रिहाना खातून व नाबालिग के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि मृतक 27 वर्षीय मो. इरशाद अपने परिवार के साथ एल-1 संगम विहार इलाके में रहता था।

मो. इरशाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहा था और प्रथम वर्ष में था। पुलिस को दिए बयान में मो. इरशाद की बहन ने बताया कि उसके चाचा 50 वर्षीय मुबारक अपनी पत्नी 47 वर्षीय रिहाना खातून, बेटे 26 वर्षीय इश्तियाक और बेटे 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उनके पड़ोस में ही रहता है।

शुक्रवार सुबह घर के बाहर सफाई को लेकबर चाचा मुबारक मो. इरशाद से झगड़ा करने लगा। झगड़े के बाद मुबारक का बेटा इश्तियाक, नाबालिग और उसकी पत्नी रिहाना खातून भी आ गए और सभी ने इरशाद की पिटाई शुरू कर दी।

पिटाई के दौरान आरोपियों ने इरशाद पर चाकू से हमला किया और करीब आधा दर्जन वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इरशाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिजन भी बाहर आ गए और घायल अवस्था में देखकर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।