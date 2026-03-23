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दिल्ली में विधायक कुलदीप कुमार की कार पर हमला, CCTV खंगाल रही पुलिस

Mar 23, 2026 10:19 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में अज्ञात बदमाशों ने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार की सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

दिल्ली में विधायक कुलदीप कुमार की कार पर हमला, CCTV खंगाल रही पुलिस

पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में सोमवार शाम अज्ञात बदमाशों ने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार की खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया। घटना शाम करीब सात बजे सिंघला स्वीट्स के सामने हुई जिसके बाद विधायक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। विधायक ने बताया कि उन्हें किसी पर संदेह नहीं है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि वे हमलावरों को नहीं पहचानते है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस में लिखित शिकायत दी

पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विधायक कुलदीप कुमार उर्फ मोनू ने इस संबंध में पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है। शिकायत में विधायक ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस घटना में किसी भी व्यक्ति पर संदेह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे हमलावरों को नहीं पहचानते हैं।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने विधायक के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

शाम करीब 7:03 बजे मधु विहार में वारदात

पुलिस को सोमवार शाम करीब 7:03 बजे मधु विहार थाने को वारदात की सूचना मिली। कॉल कर कोंडली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कुलदीप उर्फ मोनू थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि मधु विहार स्थित 'सिंघला स्वीट्स' के सामने उनकी कार पर हमला हुआ है।

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कार के पिछले हिस्से के बाईं तरफ का शीशा तोड़ा

वीआईपी से जुड़ा मामला होने के कारण सूचना मिलते ही एसीपी और स्थानीय एसएचओ, मधु विहार पुलिस बल के साथ तुरंत वारदातस्थल पर पहुंचे। मौके पर मौजूद विधायक ने पुलिस को बताया कि उनकी कार सिंघला स्वीट्स के सामने सड़क पर खड़ी की गई थी। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने कार के पिछले हिस्से के बाईं तरफ का शीशा तोड़ दिया।

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मोबाइल क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया

मामले की जांच के लिए मोबाइल क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है। पुलिस फिलहाल घटना के सही कारणों का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस इस घटना की गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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