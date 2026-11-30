दिल्ली में BSF के सहायक कमांडेंट के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बाइकों से पहुंचे बदमाश
दिल्ली के छावला के दीनपुर एक्सटेंशन में बदमाशों ने BSF के एक सहायक कमांडेंट के घर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी में घर में मौजूद पत्नी और बेटा बाल-बाल बच गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली के दीनपुर एक्सटेंशन में शनिवार रात कुछ बदमाशों ने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। तीन बाइकों पर आए हमलावरों ने गाली-गलौज के बाद लोहे के गेट पर फायरिंग की। बताया जाता है कि फायरिंग के बाद गोलियां घर के अंदर तक पहुंच गईं। घटना के समय घर में मौजूद सहायक कमांडेंट की पत्नी और 24 साल का बेटा सुरक्षित बच गए। सहायक कमांडेंट पंजाब में तैनात हैं। परिवार ने बताया कि करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से 3 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
लोहे के गेट पार कर घर में पहुंचीं गोलियां
बताया जाता है कि छावला के दीनपुर एक्सटेंशन में कूड़ा फेंकने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते शनिवार रात तीन बाइकों पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां घर के लोहे के मुख्य गेट को पार कर अंदर तक जा पहुंचीं। इस दौरान घर में मौजूद सहायक कमांडेंट की पत्नी और बेटा बाल-बाल बच गए। आरोपियों के फरार होने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी।
मौके से तीन खाली कारतूस बरामद
पुलिस ने मौके से तीन खाली कारतूस बरामद किए हैं। परिवार का दावा है कि हमलावरों ने 10 से 12 राउंड गोलियां चलाईं। मामले की सूचना के बाद पहुंची छावला थाना पुलिस ने परिवार के बयान पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पीड़ित 24 वर्षीय आदर्श अपने परिवार के साथ दीनपुर एक्सटेंशन में रहता है। आदर्श नोएडा से पढ़ाई कर रहा है।
पंजाब में तैनात हैं बीएसएफ के सहायक कमांडेंट
आदर्श के पिता बीएसएफ में सहायक कमांडेंट हैं और फिलहाल पंजाब के फाजिल्का में तैनात हैं। वह अपनी मां के साथ घर पर रहता है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शनिवार रात करीब 10:23 बजे दीनपुर एक्सटेंशन में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घर के बाहर फायरिंग के साक्ष्य मिले। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नमूने जुटाए।
तीन बाइकों से पहुंचे बदमाश
पुलिस को दिए बयान में आदर्श ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10:15 बजे घर का मुख्य दरवाजा बंद था। इसी दौरान आरोपी अपने साथियों के साथ तीन बाइकों पर सवार होकर पहुंचा। पहले उसने घर के सामने गाली-गलौज की और फिर गेट पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
कूड़ा फेंकने को लेकर चल रहा था विवाद
फायरिंग के बाद गोलियां गेट को पार कर घर के अंदर पहुंच गईं। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पीड़ित आदर्श और मुख्य आरोपी पड़ोसी हैं। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग का मुख्य आरोपी छावला थाने का घोषित बदमाश है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।