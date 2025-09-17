delhi crime miscreant took hostage and beat up policemen who gone to serve warrant दिल्ली में बदमाश की दबंगई; वारंट तामिल कराने गए पुलिसकर्मियों को बंधक बना पीटा, फाड़ी वर्दी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime miscreant took hostage and beat up policemen who gone to serve warrant

दिल्ली में बदमाश की दबंगई; वारंट तामिल कराने गए पुलिसकर्मियों को बंधक बना पीटा, फाड़ी वर्दी

दिल्ली में एक घोषित बदमाश के घर कोर्ट का वारंट तामिल कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने रिश्तेदारों की मदद से बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 12:27 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में बदमाश की दबंगई; वारंट तामिल कराने गए पुलिसकर्मियों को बंधक बना पीटा, फाड़ी वर्दी

दक्षिणी दिल्ली के चंदन होला गांव में सोमवार शाम को एक घोषित बदमाश के घर कोर्ट का वारंट तामिल कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने मदद के लिए फतेहपुर बेरी थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मदद के लिए पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया।

बताया जाता है कि इसी बीच आरोपी आजम मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मियों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने घायलों के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6.30 बजे फतेहपुर बेरी थाने में तैनात पुलिसकर्मी चंदन होला में रहने वाले आजम के घर गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) तामील करने गए थे। आरोपी के खिलाफ यह एनबीडब्ल्यू एफआईआर संख्या 479/25 के लिए जारी किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आजम ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी और उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के दौरान आजम मौके से फरार हो गया। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने मदद के लिए फतेहपुरी बेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम ने घायल पुलिसकर्मियों को वहां से निकाला और उनको एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है।