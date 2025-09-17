दिल्ली में बदमाश की दबंगई; वारंट तामिल कराने गए पुलिसकर्मियों को बंधक बना पीटा, फाड़ी वर्दी

दिल्ली में एक घोषित बदमाश के घर कोर्ट का वारंट तामिल कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने रिश्तेदारों की मदद से बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दक्षिणी दिल्ली के चंदन होला गांव में सोमवार शाम को एक घोषित बदमाश के घर कोर्ट का वारंट तामिल कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने मदद के लिए फतेहपुर बेरी थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मदद के लिए पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया।

बताया जाता है कि इसी बीच आरोपी आजम मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मियों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने घायलों के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6.30 बजे फतेहपुर बेरी थाने में तैनात पुलिसकर्मी चंदन होला में रहने वाले आजम के घर गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) तामील करने गए थे। आरोपी के खिलाफ यह एनबीडब्ल्यू एफआईआर संख्या 479/25 के लिए जारी किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आजम ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी और उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।