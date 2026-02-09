Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime minor died and man injuries in two stabbing incidents in moti nagar area
दिल्ली के मोती नगर इलाके में DDA पार्क में चाकूबाजी की 2 वारदातें, एक की मौत

दिल्ली के मोती नगर इलाके में DDA पार्क में चाकूबाजी की 2 वारदातें, एक की मौत

संक्षेप:

दिल्ली के मोती नगर के एक पार्क में रविवार शाम को चाकूबाजी की दो घटनाएं हुईं जिनमें एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Feb 09, 2026 06:18 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के मोती नगर स्थित डीडीए पार्क में रविवार शाम को चाकूबाजी की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इन हमलों में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई जबकि मोहम्मद दानिश नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दानिश को बेहतर इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक ही पार्क में चाकूबाजी की दो वारदातें

पुलिस ने बताया कि मोती नगर इलाके के एक पार्क में रविवार को चाकूबाजी की दो अलग-अलग वारदातें हुईं। इन वारदा में एक लड़के की जान चली गई जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को शाम के समय अस्पताल से जानकारी मिली कि इंद्रलोक के रहने वाले एक नाबालिग को मृत अवस्था में लाया गया है जिसके कंधे के पास चाकू से हमला किया गया था। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामलों की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, रविवार शाम को करीब 7.50 बजे इंद्रलोक के रहने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद दानिश पर चाकू से हमला किया गया। दानिश की पीठ पर चोट आई थी जिसके बाद उसे पहले आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया जहां अभी उसका उपचार चल रहा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों की हिमाकत; बवाना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या
ये भी पढ़ें:जनकपुरी हादसे पर सीएम का कड़ा रुख; सभी विभागों के लिए सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी
ये भी पढ़ें:दिल्ली जनकपुरी हादसा: सब-कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट, हादसे की सूचना पर कुछ नहीं किया

आरोपियों की पहचान की कोशिश

दोनों घटनाएं DLF मोती नगर के पास स्थित DDA पार्क में हुई थीं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दोषियों को पकड़ने के लिए टीमें बना दी गई हैं। फिलहाल पुलिस हमले की वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि टीमें कई एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।