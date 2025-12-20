शादीशुदा प्रेमी ने धोखे से अबॉर्शन कराया, पता चलने पर विरोध किया तो चाकू से गोद डाला
दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादीशुदा प्रेमी ने धोखे से प्रेमिका का गर्भपात करा दिया। प्रेमिका को जब इस बात का पता चला तो वह झगड़ा करने लगी। इसी दौरान प्रेमी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और बेहोशी की हालत में कमरे बंद कर फरार हो गया।
दिल्ली में जबरन गर्भपात को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर प्रेमी ने 35 साल की महिला पर चाकू से कई बार हमला किया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता नेहा पिछले 4 साल से दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के ओम विहार में किराए के मकान में रह रही थी। पिछले आठ-नौ साल से यशपाल के साथ संबंध में थी। यशपाल सुरक्षा गार्ड है और पहले से ही शादीशुदा है।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि नवंबर में वह गर्भवती हो गई। यशपाल ने उसकी जानकारी के बिना कथित तौर पर उसे किसी पेय पदार्थ में गर्भपात की गोलियां मिलाकर दे दीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
इस घटना के बाद दोनों के बीच बार-बार झगड़े होने लगे। 16 दिसंबर को भी उनके बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान यशपाल ने कथित तौर पर नेहा को बिस्तर पर गिरा दिया। पुलिस के अनुसार, जान से मारने की नीयत से उसने चाकू से नेहा की गर्दन पर कई वार किए और फिर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि जाते समय यशपाल ने नेहा का फोन ले लिया और घर को बाहर से ताला लगा दिया। नेहा ने शोर मचाया और बाद में बेहोश हो गई। एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें चाकूबाजी की घटना की सूचना रात 12:24 बजे मिली। हालांकि, जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायल महिला को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाया जा चुका था।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के गले के आसपास अलग-अलग आकार के चाकू के कई घाव थे, साथ ही हाथों और छाती पर खरोंचें भी थीं। डॉक्टरों ने बताया कि भर्ती के समय उसकी नाक से खून बह रहा था और वह बेहोश थी।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में आगे की जांच की जा रही है।