अब दिल्ली के साकेत में मणिपुर की युवती पर हमला, फब्तियां कसने के विरोध पर मारपीट

Mar 08, 2026 11:37 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
दिल्ली के साकेत पार्क में मणिपुर की एक युवती के साथ कुछ मनचलों ने अभद्र टिप्पणियां कीं। विरोध करने पर उन्होंने युवती से मारपीट की जिससे उसे मामूली चोटें आईं। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

अब दिल्ली के साकेत में मणिपुर की युवती पर हमला, फब्तियां कसने के विरोध पर मारपीट

दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास स्थित एक पार्क में मणिपुर की एक युवती के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। रविवार शाम को युवती अपनी सहेली के साथ टहल रही थी तभी कुछ अज्ञात युवकों ने उन पर अभद्र टिप्पणियां कीं। युवती ने जब इसका विरोध किया तो मनचले उग्र हो गए और उन्होंने युवती के साथ मारपीट की। पीड़िता को उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। उसे मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

सहेली के साथ टहलने गई थी पीड़िता

यह घटना साकेत जिला अदालत परिसर के पास स्थित एक पार्क में हुई, जब युवती अपनी एक सहेली के साथ वहां टहलने गई थी। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस की एक टीम ने पीड़िता से मुलाकात की है और लगातार उसके संपर्क में बनी हुई है। जल्द ही बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों ने कसी फब्तियां

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मणिपुर की रहने वाली एक युवती रविवार शाम अपनी सहेली के साथ साकेत इलाके के एक पार्क में घूम रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और फब्तियां कसीं।

हमला और मारपीट

जब युवती ने युवकों की इस हरकत का विरोध किया और उन्हें टोकते हुए ऐसा करने से मना किया तो मनचले अपनी गलती मानने के बजाय उग्र हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवती पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की।

मामूली चोटें आईं

घटना के तुरंत बाद, घायल युवती को मेडिकल जांच और आवश्यक उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती मेडिकल जांच में पता चला है युवती की स्थिति पूरी तरह से ठीक है और हमले में उसे केवल मामूली चोटें ही आई हैं। चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराई है।

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस

उधर, वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस की एक टीम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की है और लगातार उसके संपर्क में बनी हुई है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों की जल्द से जल्द पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उनकी पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

