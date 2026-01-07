चाकू मारा फिर गला रेत कर युवक का कत्ल, दिल्ली के अंबेडकर नगर में सनसनीखेज वारदात
दिल्ली के अंबेडकर नगर में बदमाशों ने एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इलाके में एक युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि पहले युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए और बाद में उसका गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर बारीकी से छानबीन की। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सीसीटीवी फुटेज की छानबीन
बताया जाता है कि पुलिस आपसी रंजिश और अन्य पहलुओं से भी वारदात की छानबीन कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दो को मारा चाकू
वहीं दिल्ली के वेलकम इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिसमें अरमान नामक युवक की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों ने अरमान पर दो दर्जन से ज्यादा वार किए और वारदात का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन आरोपियों, सुहैल, इलमान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है।
रकम नहीं लौटाने पर किया किडनैप
एक अन्य वारदात में दिल्ली के आदर्श नगर में उधार के पैसे नहीं लौटाने पर 3 लोगों ने 35 वर्षीय गुड्डू सरोज का सरेआम अपहरण कर लिया। पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया और महाराष्ट्र के जालना जिले से पीड़ित को छुड़ा लिया। मामले में मुख्य आरोपी ज्ञानेश्वर चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने कबूल किया कि उसने अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।