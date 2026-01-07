Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime man throat slit to death in ambedkar nagar
चाकू मारा फिर गला रेत कर युवक का कत्ल, दिल्ली के अंबेडकर नगर में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

दिल्ली के अंबेडकर नगर में बदमाशों ने एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

Jan 07, 2026 12:26 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इलाके में एक युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि पहले युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए और बाद में उसका गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर बारीकी से छानबीन की। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सीसीटीवी फुटेज की छानबीन

बताया जाता है कि पुलिस आपसी रंजिश और अन्य पहलुओं से भी वारदात की छानबीन कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दो को मारा चाकू

वहीं दिल्ली के वेलकम इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिसमें अरमान नामक युवक की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों ने अरमान पर दो दर्जन से ज्यादा वार किए और वारदात का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन आरोपियों, सुहैल, इलमान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है।

रकम नहीं लौटाने पर किया किडनैप

एक अन्य वारदात में दिल्ली के आदर्श नगर में उधार के पैसे नहीं लौटाने पर 3 लोगों ने 35 वर्षीय गुड्डू सरोज का सरेआम अपहरण कर लिया। पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया और महाराष्ट्र के जालना जिले से पीड़ित को छुड़ा लिया। मामले में मुख्य आरोपी ज्ञानेश्वर चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने कबूल किया कि उसने अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
