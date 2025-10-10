delhi crime man stabbed to death body found in ditch near khajuri chowk दिल्ली में चाकू घोंपकर शख्स की हत्या, खजूरी चौक के पास खड्डे में मिली लाश, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में चाकू घोंपकर शख्स की हत्या, खजूरी चौक के पास खड्डे में मिली लाश

दिल्ली के खजूरी चौक के पास एक खड्डे में गुरुवार देर रात को किसी युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चाकू से हमले के निशान मिले हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 06:07 PM
उत्तर पूर्वी दिल्ली में गुरुवार देर रात खजूरी चौक के पास गड्ढे में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय गजेन्द्र के रूप में हुई। इसके शरीर पर चाकू से हमले के निशान हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी पुलिस ढूंढ रही है।

नाई का काम करता था आरोपी

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि मृतक गजेंद्र दयालपुर के गली संख्या छह में रहता था और वहीं पर नाई का काम भी करता था। वह मूल रूप से मेरठ, यूपी के गांव अजरारा का रहने वाला था।

वारदात से पहले चाचा से हुई थी बात

उसकी पत्नी मंजू, 10 वर्षीय बेटा मन्नू और आठ वर्षीय बेटी परी गांव में ही रहते हैं। मृतक की उनके चाचा तिलकराम से गुरुवार शाम करीब छह बजे बात हुई थी, उसके बाद रात करीब 2 बजे पुलिस ने फोन पर परिवार को वारदात की सूचना दी।

खड्डे में मिली लाश

पुलिस के मुताबिक, देर रात करीब 11.27 बजे पुलिस को इलाके में खजूरी चौक के पास खादर के एक खड्डे में शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। क्राइम व एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

जरूरी सुराग जुटाए

मौके पर मृतक का शव पड़ा मिला। सभी टीमों ने मौके की गहनता से पड़ताल की है और मौके से खून के नमूने इत्यादि समेत सभी जरूरी सुराग जुटा लिए हैं। जांच में उसके शरीर पर कई जगह चोट व चाकू से हमले के निशान भी मिले हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।