दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद; भरे बाजार युवक को मारी गोली, पिस्टल लहराते फरार
दिवाली पर दिल्ली में भारी सुरक्षा के बीच करमपुरा बाजार में शनिवार सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने नीरज पर गोली चला दी। निशाना चूकने से गोली पास खड़े अमित के पैर में जा लगी। आरोपी फरार हो गए।
दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे समय जब दिवाली पर दिल्ली में हाई अलर्ट है। लगभग 50 हजार पुलिस के जवान और अधिकारी जगह-जगह तैनात हैं। बावजूद इसके पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा में शनिवार सुबह दिन दिहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। इतना ही नहीं आरोपी वारदात के बाद पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
हालांकि राहत की बात यह रही कि आरोपियों की निशाना चूक गया और गोली दूसरे शख्स के पैर में जा लगी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोती नगर थाना पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान का प्रयास कर रही है।
निशाना चूका, दूसरे शख्स को जा लगी गोली
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। अपने परिवार के साथ करमपुरा में रहने वाले नीरज अपने बेटे के साथ दिवाली की खरीदारी करने करमपुरा बाजार पहुंचे थे। खरीदारी के दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और नीरज को निशाना बनाकर गोली चला दी। आरोपियों का निशाना चूक गया और गोली नीरज को लगने के बजाय पास में खड़े अमित के दाएं पैर में लगी।
बाजार में अफरातफरी
अचानक गोली चलने से बाजार में मौजूद लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। जिसका फायदा उठाकर दोनों बदमाश पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। घायल अमित को तत्काल आचार्य भिक्षु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। त्योहार के दौरान बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं।
सुरक्षा और गश्त व्यवस्था पर सवाल
ऐसे में दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले बाजार में हमलावरों का गोली चलाकर फरार हो जाना पुलिस की सुरक्षा और गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वारदात के समय बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है।
वजह का पता लगा रही पुलिस
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस नीरज से भी पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में नीरज का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ ही वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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