दिल्ली में मौत बन दौड़ी JCB; एक को रौंदा, 2 मासूमों के सिर से छिना पिता का साया
दिल्ली के शकूरपुर इलाके में शनिवार को सुबह के वक्त एक तेज रफ्तार जेसीबी ने 27 साल के शख्स को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने भागते हुए चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस स्थित शकूरपुर इलाके में शनिवार को सुबह एक तेज रफ्तार जेसीबी ने 27 साल के शख्स को कुचल दिया। इस हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने परिवार के साथ के-ब्लॉक में रहता था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे शकूरपुर में एक कब्रिस्तान के पास हुई। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हुसैन (27) जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला अकेला सदस्य था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक बुजुर्ग पिता हैं। जेसीबी के ड्राइवर आशीष (23) को मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है।
परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी जेसीबी को शकूरपुर में बेरीवाला बाग की ओर ले जा रहा था। वहां पार्क को समतल करने का काम होना था तभी यह हादसा हो गया। मृतक के परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हुसैन की बहन ने रोते हुए कहा कि मुझे सुबह करीब 9:30 बजे फोन आया। जब मैं वहां पहुंची तो उसके शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। सरकार बच्चों की पढ़ाई और उनके खर्च की जिम्मेदारी ले।
पूरी तरह कुचल गया था सिर
पीड़ित की पत्नी ममता ने बताया कि हुसैन अपने काम पर बाहर गया हुआ था। मुझे फोन आया था, लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाई। फिर मेरा भतीजा आया और उसने मुझे बताया कि उनकी मौत हो गई है। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उनका सिर पूरी तरह से कुचल गया था। उस हालत में उन्हें देखने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। उसने यह भी दावा किया कि इस घटना में एक्सकेवेटर के दो ऑपरेटर शामिल थे। उनमें से एक तो भाग गया। दूसरे को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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