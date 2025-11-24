दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर शख्स ने दी जान, गाजियाबाद में करता था काम
दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर सोमवार को एक शख्स ने चलती ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शख्स गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।
दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर सोमवार को एक 37 साल के शख्स ने ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। मृतक की पहचान रोहिणी सेक्टर 2 के रहने वाले हेमंत नेगी के तौर पर हुई है। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जाता है कि जैसे ही शख्स ट्रेन के आगे कूदा पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि शाम करीब 5.03 बजे एक PCR कॉल आई। इसमें बताया गया कि एक पैसेंजर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास ट्रेन के आगे कूद गया है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि घायल को पहले ही एम्बुलेंस से बीएसए अस्पताल ले जाया जा चुका था। एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में पुलिस ने हेमंत नेगी की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ली। डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया।
शुरुआती जांच में पता चला कि हेमंत नेगी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वह रिठाला से आ रही और रेड लाइन पर कश्मीरी गेट की ओर जा रही मेट्रो ट्रेन के आगे कूद गया। पुलिस को पता चला कि हेमंत नेगी गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पुलिस की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके का मुआयना किया और जांच के लिए जरूरी सबूत जमा किए।