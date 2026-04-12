जान बचाने को 3 मकानों की छत फांदी, अंत में कार पर गिरा, हालत नाजुक; दिल्ली में वारदात
दिल्ली के शाहदरा के एमएस पार्क में नशे की हालत में एक युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया। वह मकानों की छतों पर चढ़कर भागने लगा। इसी दौरान वह तीसरी मंजिल से नीचे खड़ी कार पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
दिल्ली के शाहदरा के एमएस पार्क इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जाता है कि एक युवक नशे की हालत में घर लौट रहा था तभी एक जागरण के पास कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर अपनी जान बचाने के लिए वह भागकर एक घर की छत पर चढ़ गया। घबराहट में वह छत से दूसरी छत पर कूदने लगा लेकिन तीसरे मकान पर संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे नीचे खड़ी कार पर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
हालत नाजुक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहदरा जिले के एमएस पार्क इलाके में शनिवार रात कुछ युवकों से हुए विवाद के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा एक युवक मकान की छत से नीचे खड़ी एक कार पर आ गिरा। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
युवकों से कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद
पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान रामनगर, मंडोली रोड निवासी दिनेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि शनिवार रात दिनेश नशे की हालत में घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में चल रहे एक जागरण कार्यक्रम के पास उसकी कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। हालात बिगड़ते देख दिनेश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला।
नजदीकी मकान में घुसा और छत पर चढ़ गया
पुलिस जांच में सामने आया है कि पीछा कर रहे युवकों से बचने के लिए दिनेश एक नजदीकी मकान में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया। वह घबराहट में एक के बाद एक दो मकानों की छत कूदता हुआ तीसरे मकान तक पहुंच गया। वहां से नीचे उतरने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत की बाउंड्री से ईंटों के साथ सीधे नीचे खड़ी एक कार पर जा गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवाद के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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