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जान बचाने को 3 मकानों की छत फांदी, अंत में कार पर गिरा, हालत नाजुक; दिल्ली में वारदात

Apr 12, 2026 09:39 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के शाहदरा के एमएस पार्क में नशे की हालत में एक युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया। वह मकानों की छतों पर चढ़कर भागने लगा। इसी दौरान वह तीसरी मंजिल से नीचे खड़ी कार पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। 

जान बचाने को 3 मकानों की छत फांदी, अंत में कार पर गिरा, हालत नाजुक; दिल्ली में वारदात

दिल्ली के शाहदरा के एमएस पार्क इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जाता है कि एक युवक नशे की हालत में घर लौट रहा था तभी एक जागरण के पास कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर अपनी जान बचाने के लिए वह भागकर एक घर की छत पर चढ़ गया। घबराहट में वह छत से दूसरी छत पर कूदने लगा लेकिन तीसरे मकान पर संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे नीचे खड़ी कार पर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

हालत नाजुक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहदरा जिले के एमएस पार्क इलाके में शनिवार रात कुछ युवकों से हुए विवाद के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा एक युवक मकान की छत से नीचे खड़ी एक कार पर आ गिरा। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

युवकों से कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान रामनगर, मंडोली रोड निवासी दिनेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि शनिवार रात दिनेश नशे की हालत में घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में चल रहे एक जागरण कार्यक्रम के पास उसकी कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। हालात बिगड़ते देख दिनेश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला।

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नजदीकी मकान में घुसा और छत पर चढ़ गया

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीछा कर रहे युवकों से बचने के लिए दिनेश एक नजदीकी मकान में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया। वह घबराहट में एक के बाद एक दो मकानों की छत कूदता हुआ तीसरे मकान तक पहुंच गया। वहां से नीचे उतरने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत की बाउंड्री से ईंटों के साथ सीधे नीचे खड़ी एक कार पर जा गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवाद के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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