दिल्ली में झगड़ा छुड़ा रहे शख्स की पीट-पीटकर हत्या, एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें
दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। उधार के रुपये को लेकर हुई मारपीट के दौरान झगड़ा हो गया। इस पर बीच-बचाव करने गए शख्स पर ही आरोपी टूट पड़े और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।
दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में मंगलवार रात को एक दिल दहला देने वाली वारदात हो गई। बताया जाता है कि उधार के रुपये को लेकर हुई मारपीट के दौरान झगड़ा हो गया। इस पर बीच-बचाव करने गए शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। साथ ही घटना में एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या एवं गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
ढाई लाख रुपये की थी उधारी
डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि किराड़ी निवासी कृष्णन कुमार का डेयरी का कारोबार है। बीते साल जनवरी में कृष्णन ने आनंद और उसके बेटे अजय की गारंटी पर राजकुमार को ढाई लाख रुपये दिए थे, लेकिन रुपये लौटाने की जगह राजकुमार गायब हो गया। इस बीच कृष्णन ने राजकुमार को ढूंढ़ लिया। आनंद के घर पर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजकुमार एवं कृष्णन मौजूद थे।
बीच-बचाव करने गए थे सुनील
इसी बातचीत के दौरान कृष्णन और आनंद के बीच में विवाद हो गया फिर मारपीट होने लगी। इस बीच पड़ोसी सुनील अपनी पत्नी के साथ पहुंच कर बीच-बचाव करने लगे। तभी आनंद अपने बेटे अजय, पत्नी सुमित्रा और रिश्तेदार पुष्पा के साथ मिलकर सुनील की जमकर पिटाई कर दी।वहीं, कृष्णन ने अपनी पत्नी गीता देवी और बेटे मोनू के साथ मिलकर आनंद की पिटाई कर दी।
इलाज के दौरान मौत
इस मारपीट में आनंद और सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील की हालत गंभीर होने की वजह से महाराजा अग्रसेन अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुष्पा, सुमित्रा और आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सुनिल की लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।