दिल्ली में रील बनाने के दौरान विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या, आरोपियों की खोजबीन

संक्षेप: उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में रील बनाने के दौरान दो गुटों में झगड़ा ऐसा बढ़ा कि एक युवक को पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पीड़ित को उसके कुछ दोस्तों ने कॉल करके बुलाया था। 

Thu, 23 Oct 2025 08:56 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में रील बनाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक को पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का दावा है कि उसे मंगलवार रात उसके कुछ दोस्तों ने कॉल करके बुलाया था। इस दौरान उसके दोस्तों का किसी से झगड़ा हो गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान सुंदरनगरी निवासी 22 वर्षीय सलमान के रूप में की है। मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस ने सलमान के दोस्त 26 वर्षीय सोहेल के बयान पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए झगड़े में शामिल दूसरे पक्ष के आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात नंदनगरी थाने में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक शख्स के घायल होने की सूचना मिली।

अचेत हालत में लाया गया था अस्पताल

सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अचेत हालत में जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार शुरू किया गया। घायल की पहचान सलमान के रूप में हुई और उसके दोस्त सोहेल के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

रील बनाने के दौरान झगड़ा

सोहेल ने पुलिस को बताया कि वह नंद नगरी फ्लाईओवर पर रील बना रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लड़कों से उनका विवाद हो गया और विवाद होने के बाद उन्होंने कॉल करके सलमान को भी बुला लिया। झगड़े के दौरान आरोपियों ने सलमान की बुरी तरह पिटाई कर दी और वह बुरी तरह घायल हो गया।

इलाज के दौरान मौत

अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। सोहेल के दिए बयान के आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
