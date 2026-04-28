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बिना पूछे मोबाइल इस्तेमाल का विरोध किया तो पीट-पीट कर मार डाला, दिल्ली में वारदात

Apr 28, 2026 09:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर में मोबाइल इस्तेमाल करने के मामूली विवाद पर एक शख्स ने सो रहे मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

बिना पूछे मोबाइल इस्तेमाल का विरोध किया तो पीट-पीट कर मार डाला, दिल्ली में वारदात

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में सोमवार देर रात सिर्फ फोन इस्तेमाल करने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची मालवीय नगर थाना पुलिस ने मृतक 30 वर्षीय शत्रुघ्न के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मालवीय नगर थाना पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस उपायुक्त अंनत मित्तल ने बताया कि मृतक शत्रुघ्न मालवीय नगर के बेगमपुर इलाके में रहकर मजदूरी करता था। जबकि वह मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह अन्य मजदूरों के साथ गत्ता उठाने का काम करते थे।

बिना पूछे फोन का इस्तेमाल करने पर बवाल

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:10 बजे आरोपी राकेश ने बिना पूछे शत्रुघ्न का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लिया। इस बात का शत्रुघ्न ने विरोध किया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत करा दिया।

चीख सुन जागे मजदूर तब तक आरोपी हुआ फरार

सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि विवाद के बाद शत्रुघ्न सोने चले गए, जबकि आरोपी वहां से चला गया। लेकिन रात करीब 12:30 बजे वह वापस लौटा और सो रहे शत्रुघ्न पर डंडे से हमला कर दिया। आरोपी ने उनके गले के ऊपर कई वार किए। हमले के दौरान शत्रुघ्न की चीख सुनकर आसपास सो रहे मजदूर जाग गए, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।

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ठिकानों पर दबिश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शत्रुघ्न को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी राकेश की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामूली विवाद के चलते इस तरह की वारदात बेहद चिंताजनक है। मामले में जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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