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हिमाचल से दिल्ली-NCR तक फैला मलाणा चरस का सिंडिकेट ध्वस्त, मुख्य सप्लायर समेत 5 अरेस्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने हिमाचल से दिल्ली-NCR में मलाणा चरस सप्लाई करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

हिमाचल से दिल्ली-NCR तक फैला मलाणा चरस का सिंडिकेट ध्वस्त, मुख्य सप्लायर समेत 5 अरेस्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ ने एक बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह हिमाचल प्रदेश से हाई क्वालिटी वाली 'मलाणा चरस' लाकर दिल्ली-एनसीआर में अवैध रूप से बेचता था। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में कुल्लू के मुख्य सप्लायर सहित पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 480.4 ग्राम उच्च गुणवत्ता की मलाणा चरस और तस्करी के नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

FIR दर्ज कर गहन जांच

डीसीपी राजीव कुमार ने शुक्रवार को बताया कि 9 अप्रैल को गाजीपुर के घड़ोली गांव के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों गाजियाबाद के लोनी निवासी 31 वर्षीय शुभम जैन और बागपत, यूपी निवासी 21 वर्षीय राहुल कुमार को पकड़ा।

FIR दर्ज कर, जांच शुरू

तलाशी लेने पर उनके पास से 115 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद गाजीपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज कर गहन जांच शुरू की गई।

पूछताछ में खुलती गई नेटवर्क की परतें

गिरफ्तार आरोपियों से लंबी पूछताछ और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर 18 अप्रैल को गिरोह के एक अन्य अहम सदस्य 27 वर्षीय विशाल भारद्वाज को दबोचा गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से 101.4 ग्राम मलाणा चरस मिली, जबकि बाद में गुरुग्राम स्थित उसके ठिकाने से 264 ग्राम चरस और बरामद की गई।

हिमाचल के कुल्लू जिले के मलाणा गांव में दबिश

विशाल से पूछताछ में पुलिस को इस गिरोह के मुख्य स्रोत का पता चला। पुलिस टीम ने तुरंत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले स्थित मलाणा गांव में दबिश दी और वहां से 24 वर्षीय उर्मेश को गिरफ्तार कर लिया, जो इस प्रीमियम चरस का मुख्य सप्लायर था।

ऐसे चलता था गोरखधंधा

जांच में सामने आया है कि उर्मेश मलाणा से सीधे चरस की खेप भेजता था। दिल्ली के बुराड़ी का रहने वाला 31 वर्षीय हरदीप, जोकि बस कंडक्टर है, कूरियर के रूप में इस माल को दिल्ली पहुंचाता था।

गिरोह के अन्य लोगों की पहचान में जुटी पुलिस

हरदीप पहले से ही एक अन्य एनडीपीएस मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसे अब इस केस में भी गिरफ्तार किया जा रहा है। माल दिल्ली पहुंचने के बाद गेस्ट हाउस संचालक शुभम और कैफे मालिक विशाल भारद्वाज के जरिए इसे दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में महंगे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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