भरोसे का कत्ल; लिव-इन पार्टनर ने चुराए 15 लाख के जेवर, दिल्ली पुलिस ने ऐसा पकड़ा

Feb 24, 2026 01:28 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में एक महिला के लिव-इन पार्टनर ने ही उसके घर में चोरी को अंजाम दिया। आरोपी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर 15 लाख रुपये की ज्वेलरी और कैश चुराया था। 

दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और चोरी की हैरान करने वाली घटना घटी जिसमें चोर को कोई और नहीं उसका लिव-इन पार्टनर ही निकला। पीड़िता एक निजी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है। उसने 16 फरवरी को अपने घर से गहने और नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उनके लिव-इन पार्टनर ने की थी। लिव-इन पार्टनर ने फ्लैट की नकली चाबी बनवाकर वारदात को अंजाम दिया था।

लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार

एक अधिकारी ने बताया कि मैदान गढ़ी थाना पुलिस ने 22 फरवरी को संगम विहार इलाके से चोरी के मामले में शिकायतकर्ता के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 38 वर्षीय सुधीर कुमार के पास से चोरी की ज्वैलरी और कैश सहित कुल 15 लाख रुपए की सम्पत्ति बरामद की है। आरोपी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।

16 फरवरी को दी थी शिकायत

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि पीड़िता आरती शर्मा राजपुर खुर्द, छतरपुर में रहती है और एक निजी कम्पनी में बड़े पद पर नौकरी करती है। आरती शर्मा ने 16 फरवरी को अपने घर से सोने की ज्वैलरी और नकदी चोरी होने की शिकायत दी थी।

ऐसे लगाया पता

पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान एक चाबी बनाने वाले से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पीड़िता के लिव-इन पार्टनर ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी।

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुधीर ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर दो सोने की चेन, दो लॉकेट, हीरे सहित सोने की बालियां, 4.54 लाख रुपये नकद और फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद की गई।

आरके पुरम में लड़की पर ब्लेड से हमला

वहीं एक अन्य वारदात में आरके पुरम इलाके में 14 साल की एक लड़की पर ब्लेड से हमले का मामला सामने आया है। छतरपुर में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 20 फरवरी की शाम 4 बजे वह अपनी दोस्त के साथ सेक्टर-3 के एक पार्क में बैठी थी। तभी एक लड़की ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बहस होने पर कुछ लड़कियों और उनके साथ आए लड़कों ने पार्क में उसके चेहरे और हाथ पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

