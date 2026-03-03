इंस्टाग्राम रेकी कर लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हमला, गोदारा कनेक्शन; मास्टरमाइंड अरेस्ट
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हमले के मुख्य साजिशकर्ता रोहित सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित ने इंस्टाग्राम के जरिए वकील की रेकी की थी। रोहित गोदारा के इशारे पर 35 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी गई थी।
दिल्ली पुलिस ने लारेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग के मामले में मुख्य साजिशकर्ता रोहित सोलंकी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित ने इंस्टाग्राम पर लारेंस के वकील की रेकी की थी। DCP राजा बांठिया ने बताया कि 24 फरवरी को कश्मीरी गेट इलाके में वकील दीपक खत्री की कार पर बदमाशों ने फायरिंग की। इस घटना में दीपक के सहयोगी संदीप के कंधे में दो गोली लग गई। इस मामले में आर्म्स एक्ट एवं हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
चार टीमें गठित, पहचान के बाद तलाश जारी
डीसीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर संजय गुप्ता, स्पेशल स्टाफ प्रभारी रोहित संड के नेतृत्व में चार टीमों ने जांच शुरू की। पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से एक शख्स की पहचान बाहरी दिल्ली निवासी रोहित सोलंकी के तौर पर हुई। रोहित की तलाश में टीम जयपुर पहुंची।
फिर मालूम हुआ कि वह हमले के दो दिन बाद बैंकाक चला गया है। लेकिन फिर सूचना मिली कि सोमवार को वह अपने गांव में छिपा है। इसके बाद नारकोटिक्स और स्पेशल स्टाफ की टीम ने पूंठ कलां गांव से आरोपी रोहित सोलंकी कोगिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू हुई।
35 लाख में सौदा, लेकिन 20 लाख मिले थे
जांच में सामने आया कि गांव के युविन सोलंकी के माध्यम से रोहित का सम्पर्क जेल में बंद कपिल मान से हुआ। फिर कपिल ने रोहित गोदारा के सोशल मीडिया आईडी दी। आरोपी ने बताया कि रोहित गोदारा ने लारेंस के वकील दीपक खत्री की हत्या की सुपारी विक्रम सोलंकी को दी थी। इसके लिए 35 लाख रुपये दिए जाने थे जिसमें से 20 लाख विक्रम को मिल गये थे। विक्रम ने रोहित को हत्या के लिए स्कूटी और हथियार आदि लाने एवं दीपक की रेकी करने की जिम्मेदारी दी।
देहरादून में नहीं मिला ठिकाना
रोहित ने बताया कि वे लोग दीपक को उसके देहरादून स्थित फार्म हाउस में मारना चाहते थे। लेकिन पता नहीं मिल पाने की वजह से नहीं हो पाया। फिर रोहित ने दीपक की इंस्टाग्राम की आईडी देखी तो मालूम हुआ कि वह प्रत्येक मंगलवार को मरघट वाले हनुमान मंदिर जाता है। इसके बाद 17 फरवरी को उसने रेकी की। फिर सिग्नल एप पर रोहित गोदारा से योजना साझा की। रोहित ने 24 फरवरी को पंजाब से दो शूटर हनुमान मंदिर के पास भेजे। रोहित दोनों को दीपक की कार के पास ले गया। फायरिंग के बाद तीनों स्कूटी से फरार हो गये।
दोस्त की स्कूटी लेकर आया था
जांच में सामने आया कि रोहित ने स्कूटी और हथियार दोनों को राजघाट के पीछे लावारिस छोड़ दिया। एक ट्रक ड्राइवर ने देखा तो ग्लाक पिस्टल उठा ली। लेकिन पटपड़गंज में फायरिंग होने से ट्रक का सहायक घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जब्त कर कश्मीरी गेट पुलिस को सूचना दी। यह स्कूटी रोहित ने अपने दोस्त सागर से मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने सागर को भी हिरासत में ले लिया है।
