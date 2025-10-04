दिल्ली में देवताओं का अपमान; अपमानजनक भाषा के साथ धमकी, वीडियो वायरल होने पर ऐक्शन
दिल्ली में हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और खुलेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना की बाबत एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के वसंतकुंज साउथ इलाके में एक युवक ने हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाया, जो शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के लोग युवक के घर के बाहर जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
मौके पर पहुंची वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बयान दर्ज कर वीडियो को जब्त किया और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने मोहम्मद शमशाद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। युवक अपने परिवार के साथ रूबी नर्सरी इलाके में रहता है।
प्रदर्शनकारियों ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और युवक के सोशल मीडिया कनेक्शन और वीडियो बनाने की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल आरोपी पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है।
