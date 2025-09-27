delhi crime husband shot his wife and son at in laws house in dayalpur दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने ससुराल पहुंच पत्नी और बेटे को मारी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime husband shot his wife and son at in laws house in dayalpur

दिल्ली के दयालपुर इलाके में पति ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी। पत्नी अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। दोनों घायलों की हालत नाजुक है। दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 11:39 PM
दिल्ली के दयालपुर स्थित मूंगा नगर इलाके में शनिवार को दोपहर के वक्त एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने ससुराल पहुंच कर अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी। महिला रिजवाना परवीन और बेटे अरबाज को शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। वहां से दोनों की हालत देखते हुए उनको जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया।

बचाने गए बेटे पर हमला

बताया जाता है कि रिजवाना परवीन की हालत गंभीर बनी हुई है। इनके सीने में गोली लगी है। जांच में पता चला है कि बेटा मां को बचाने के लिए बीच बचाव करने गया था। उसको भी गोली लगी है। सूचना के बाद मौके पर क्राइम व एफएसएल की टीम मौके पहुंची। पुलिस को घर से कारतूस के चार खोखे बरामद हुए हैं।

मायके में रहती थी पत्नी

जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी अब्दुल करीम की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, रिजवाना अपने परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में मायके में रहती हैं। इनके पति अब्दुल करीम का अपना काम है।

अक्सर होता था झगड़ा

दोनों के बीच पारिवारिक विवाद है। अक्सर इनके बीच झगड़ा होता रहता था। करीब चार माह पूर्व रिजवाना पति को छोड़कर अपने बेटे अरबाज को लेकर मूंगा नगर, गली संख्या-एक, दयालपुर मायके में आ गई थी। यहां यह अपने पिता अल्लाह नूर मलिक, भाई इरफान व अन्यों के साथ रह रही थी।

पिस्टल निकाली और तड़ातड़

आरोप है कि शनिवार को अब्दुल करीम पत्नी से बातचीत करने उसके मायके पहुंचा। यहां भूतल पर दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पिस्टल निकाली और पत्नी के सीने में गोली मार दी। आरोपी ने और भी गोली मारने का प्रयास किया। इस बीच उसका बेटा अरबाज मां को बचाने के लिए पहुंच गया तो आरोपी ने बेटे पर भी गोली चला दी। गोली अरबाज के हाथ में लगी।