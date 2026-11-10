पत्नी के लिव-इन पार्टनर का कत्ल, फिर उसे मारने गया; दिल्ली पुलिस ने पति को दबोचा
दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी के लिव इन पार्टनर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके मित्र को तिलक विहार से गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के प्रसाद नगर में एक शख्स ने अपने मित्र के साथ मिलकर पत्नी के लिव-इन पार्टनर प्रिंस की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी हमलावर की पत्नी 3 महीने पहले अपनी बेटी को छोड़कर प्रिंस के साथ रहने तिलक विहार चली गई थी, जिससे नाराज होकर कुणाल ने हत्या की योजना बनाई। 4 नवंबर को आरोपी ने समझौते के बहाने प्रिंस को बुलाया और हमला कर दिया। अस्पताल में प्रिंस को मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी मित्र के साथ पत्नी की भी हत्या करने पहुंचा लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया।
बेटी को छोड़ भागी पत्नी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय प्रिंस वर्मा परिवार सहित प्रसाद नगर इलाके में रहता था। उसकी दोस्ती कुणाल से हो गई थी और घर आना जाना होने लगा। इस बीच प्रिंस का प्रेम संबंध कुणाल की पत्नी रिया से हो गया। तीन महीने पहले रिया अपनी बेटी को छोड़कर प्रिंस के साथ रहने के लिए चली गई। दोनों तिलक विहार इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसकी वजह से कुणाल नाराज हो गया और अपने दोस्त पीयूष के साथ मिलकर हत्या की तैयारी करने लगा।
समझौते के लिए बुलाया फिर कर दी हत्या
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुणाल ने प्रिंस को फोन कर बातचीत करने के लिए बुलाया। उसने कहा कि प्रिंस आकर बच्ची को रिया के पास ले जाए। इस पर प्रिंस गंगा मंदिर के पास चार नवंबर को आया जहां पहले से मौजूद कुणाल और पीयूष ने चाकू से वारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कर इंस्पेक्टर अनुज कुमार की देखरेख में एसआई त्रिलोक झा की टीम ने जांच शुरू की।
पत्नी की भी हत्या की तैयारी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद कुणाल और पीयूष की भूमिका की जानकारी मिल गई। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को ढूंढ़ने लगी। इस बीच एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप डबास की टीम को सूचना मिली कि दोनों अब रिया की हत्या की तैयारी में हैं। इसलिए एएटीएस और इंस्पेक्टर अनुज कुमार की टीम तिलक विहार स्थित किराए के मकान के चारों तरफ तैनात हो गई। फिर जैसे ही दोनो हत्या करने के लिए आए पुलिस ने दबोच लिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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