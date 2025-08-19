delhi crime husband kills wife buries her body in cemetery दिल्ली: शक के चलते पत्नी का कत्ल, दफनाई कब्रिस्तान में लाश; 11 दिन बाद निकाली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime husband kills wife buries her body in cemetery

दिल्ली: शक के चलते पत्नी का कत्ल, दफनाई कब्रिस्तान में लाश; 11 दिन बाद निकाली

दिल्ली के महरौली इलाके में एक शख्स ने बेवफाई के शक में अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने साथियों की मदद से लाश को कब्रिस्तान में दफना भी दिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 05:53 PM
दिल्ली के महरौली इलाके कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने बेवफाई के शक में अपनी 30 साल की पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने साथियों की मदद से लाश को कब्रिस्तान में दफना भी दिया।

पुलिस ने इस सनसनीखेज केस का खुलासा करते हुए पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मृतका की एक महिला दोस्त ने 10 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस शिकायत पर पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पति ही कातिल निकला। जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता चला कि 31 जुलाई को महिला को उसके पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ कार में ले जा रहा था।

पूछताछ में शबाब अली ने कबूल किया कि उसने 2 अगस्त को पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देकर मार डाला। इसके बाद दोस्तों शाहरुख और तनवीर की मदद से रातों-रात शव को चंदनहौला कब्रिस्तान में दफना दिया।

पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में 15 अगस्त को शव को कब्र से निकलवाया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शबाब अली (47 साल, पेशे से पेंटर), शाहरुख खान (28 वर्ष, इलेक्ट्रिशियन) और तनवीर (25 वर्ष, पेंटर) के रूप में हुई है।

आरोपी ने यह भी बताया कि उसको पति के चरित्र पर संदेह था। इस वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। एक और आरोपी की तलाश जारी है।