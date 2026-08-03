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हॉलीवुड सीरीज देख साजिश; पत्नी को मार कर नेपाल भाग रहा पति अरेस्ट, कैसे खुली पोल?

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी की कैंची से हत्या कर दी। आरोपी ने हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' से प्रेरित होकर वारदात की साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया है।

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दिल्ली में एक शख्स ने हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' देखकर पत्नी की हत्या की साजिश रची लेकिन कानून के शिकंजे से बच ना सका।

दिल्ली के शाहदरा में एक शख्स ने पत्नी की कैंची से हत्या कर दी और लाखों रुपये लेकर फरार हो गया। आरोपी ने हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' देखकर हत्या की साजिश रची। आरोपी ने हथियार छिपाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और नेपाल भागने की योजना बनाई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की संदिग्ध हरकतें और पीड़िता की चीखें रिकॉर्ड हो गईं। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में तलाश और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' देख रची साजिश

दिल्ली के 53 साल के कमल सिंह ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसने हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' देखकर हत्या की साजिश रची। उसे लगा कि हॉलीवुड सीरीज 'द स्टेयरकेस' से मिली सीख उसे बचने में मदद करेगी। उसने सोचा कि हथियार को ठिकाने लगा भर देने से वह बच जाएगा। कमल सिंह ने प्रॉपर्टी के झगड़े में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लाखों रुपये नकद लेकर भाग गया।

खून से लथपथ मिली थी पत्नी

यह हत्या 30 जुलाई की रात को तब सामने आई जब बेटा घर लौटा और उसने मां कोमल सिंह को शाहदरा के गगन विहार स्थित घर में खून से लथपथ हालत में पाया। बेटे ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। फुटेज से पता चला कि सुबह जब दंपति के दोनों बच्चे घर से चले गए तो घर में आरोपी और पीड़िता ही बचे थे।

टेक्निकल सर्विलांस से चला पता

पुलिस को ऐसा फुटेज भी मिला जिसमें कथित तौर पर पीड़िता की चीखें सुनाई दीं और उसके बाद आरोपी संदिग्ध हथियार को बैग में छिपाकर घर से निकलता हुआ दिखा। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी पति को पकड़ लिया। जांच से पता चला कि आरोपी ने छिपने से पहले अपने बैंक खातों से लगभग 7 लाख रुपये निकाले थे। टेक्निकल सर्विलांस से दिल्ली से गोरखपुर की ओर उसकी गतिविधियों का पता चला।

नेपाल भागने की बना रहा था योजना

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना रास्ता बदल लिया और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए मथुरा की ओर चला गया। आरोपी पति को मथुरा रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 12.75 लाख नकद और हत्या के बाद भागने में इस्तेमाल की गई स्कूटर बरामद की। उसने बताया कि संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची।

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हत्या से पहले खरीदी थी कैंची

आरोपी ने बताया कि उसने हत्या से कुछ दिन पहले ही कैंची खरीदी थी। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि 'द स्टेयरकेस' देखने के बाद उसने हथियार को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। उसे लगा कि इससे जांच पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि पुलिस की वैज्ञानिक जांच, सीसीटीवी विश्लेषण और टेक्निकल सर्विलांस ने आरोपी की पूरी योजना को नाकाम कर दिया। फोरेंसिक जांच और अतिरिक्त बरामदगी समेत मामले की जांच जारी है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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