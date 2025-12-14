दिल्ली के मधु विहार में शनि मंदिर से लाखों का गोल्ड चोरी, CCTV डीवीआर भी उड़ा ले गए
दिल्ली के मधु विहार इलाके में प्राचीन साईं शनि धाम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने रात को मंदिर के मुख्य द्वार की ग्रील को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया है। चोर CCTV की डीवीआर भी उड़ा ले गए।
दिल्ली के मधु विहार इलाके में प्राचीन साईं शनि धाम मंदिर में दानपात्रों और सोने के गहने चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने गुरुवार देर रात मंदिर के मुख्य द्वार की ग्रील को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी चोरी के बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर व टीवी मॉनीटर भी अपने साथ चुरा ले गए। मामले में मंदिर के प्रधान कृष्णानंद शास्त्री की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता कृष्णानंद शास्त्री ने बताया कि मधु विहार स्थित उक्त मंदिर को 11 दिसंबर की रात 10.30 बजे बंद किया गया था। अगले दिन तड़के 5.30 बजे जब पूजा के लिए पुजारी मंदिर को खोलने पहुंचे तो मंदिर का मुख्य द्वार गैस कटर की मदद से काटा हुआ मिला।
अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि मंदिर में रखा राम दर्शन दान पात्र, साईं बाबा मंदिर का दानपात्र, भगवान परशुराम मंदिर दान पात्र और माता दुर्गा का करीब 80 ग्राम सोने का हार, डीवीआर, टीवी व महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। दावा है कि दानपात्र में करीब 2.5 लाख रुपये नकद मौजूद थे। तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान मंदिर का एक दान पात्र मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर टूटा हुआ पड़ा मिला। हालांकि उसमें से नकदी चोर अपने साथ ले गए थे। मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर गायब होने के चलते पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।