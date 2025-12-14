Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime gold stolen from shani temple in madhu vihar cctv dvr also taken
दिल्ली के मधु विहार में शनि मंदिर से लाखों का गोल्ड चोरी, CCTV डीवीआर भी उड़ा ले गए

दिल्ली के मधु विहार में शनि मंदिर से लाखों का गोल्ड चोरी, CCTV डीवीआर भी उड़ा ले गए

संक्षेप:

दिल्ली के मधु विहार इलाके में प्राचीन साईं शनि धाम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने रात को मंदिर के मुख्य द्वार की ग्रील को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया है। चोर CCTV की डीवीआर भी उड़ा ले गए।

Dec 14, 2025 06:44 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
share

दिल्ली के मधु विहार इलाके में प्राचीन साईं शनि धाम मंदिर में दानपात्रों और सोने के गहने चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने गुरुवार देर रात मंदिर के मुख्य द्वार की ग्रील को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी चोरी के बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर व टीवी मॉनीटर भी अपने साथ चुरा ले गए। मामले में मंदिर के प्रधान कृष्णानंद शास्त्री की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता कृष्णानंद शास्त्री ने बताया कि मधु विहार स्थित उक्त मंदिर को 11 दिसंबर की रात 10.30 बजे बंद किया गया था। अगले दिन तड़के 5.30 बजे जब पूजा के लिए पुजारी मंदिर को खोलने पहुंचे तो मंदिर का मुख्य द्वार गैस कटर की मदद से काटा हुआ मिला।

अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि मंदिर में रखा राम दर्शन दान पात्र, साईं बाबा मंदिर का दानपात्र, भगवान परशुराम मंदिर दान पात्र और माता दुर्गा का करीब 80 ग्राम सोने का हार, डीवीआर, टीवी व महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। दावा है कि दानपात्र में करीब 2.5 लाख रुपये नकद मौजूद थे। तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान मंदिर का एक दान पात्र मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर टूटा हुआ पड़ा मिला। हालांकि उसमें से नकदी चोर अपने साथ ले गए थे। मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर गायब होने के चलते पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।