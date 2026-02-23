दिल्ली के सराय काले खां में 6 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, रेप की आशंका
दिल्ली के सराय काले खां से 19 फरवरी को लापता हुई 6 वर्षीय बच्ची का शव सोमवार को एक कुएं से मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ईंट से मारकर हत्या की बात कबूली है।
दिल्ली के सराय काले खां इलाके से एक 6 वर्षीय बच्ची की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामले में परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की आशंका जताई है। बच्ची 19 फरवरी को अपने घर के पास से अचानक गायब हो गई थी। उसका शव सोमवार को इलाके से ही एक कुएं से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस स्टेशन ने हत्या, अपहरण और अन्य कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी 23 वर्षीय मनोज लुगुन को गिरफ्तार कर लिया है।
घर के बाहर से गायब हो गई थी बच्ची
पुलिस उपायुक्त डॉ हेमंत तिवारी ने बताया कि बच्ची अपने परिवार के साथ सराय काले खां इलाके में रहती है। 19 फरवरी को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर करीब 3 बजे बच्ची घर के बाहर से गायब हो गई। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे तलाश शुरू की। लंबे समय तक तलाश करने के बाद जब बच्ची के बारे में कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस को उसके अपहरण की शिकायत दी।
सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग
पुलिस ने देर 19 फरवरी की देर रात 1 बजे मामले में बीएनएस की धारा 136(2) के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बच्ची के घर के पास लगे और 200 मीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त कर उसका विश्लेषण शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज में बच्ची एक युवक के साथ जाती दिखाई दी।
आरोपी दूर का रिश्तेदार
परिजनों ने युवक की पहचान अपने दूरे के रिश्तेदार मनोज लुगुन के रूप में की जो उसकी इलाके में रहता है। पुलिस ने मनोज लुगुन की जानकारी जुटाई और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मनोज से पूछताछ के दौरान पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्य सामने आने पर उसने अपराध कबूल कर लिया।
सुनसान जगह पर ले गया आरोपी
आरोपी ने बताया कि वह बच्ची को आईपी पार्क के पास शांति स्तूप के पीछे सुनसान जगह पर ले गया, जहां ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया।
बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका
पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से कुएं की तलाशी ली और बच्ची के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में बच्ची के सिर पर गंभीर चोट पाई गई है। पुलिस ने अपहरण की एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका है। लेकिन पुष्टि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।