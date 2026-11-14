दिल्ली में शोरूम के चेंजिंग रूम में 18 साल की लड़की का गला रेतकर हत्या, किस पर शक?
दिल्ली के मोती नगर स्थित कपड़ों के शोरूम के चेंजिंग रूम में 18 साल की एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के मोती नगर इलाके में शनिवार रात एक कपड़े के शोरूम के भीतर 18 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब युवती की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। आरोपी उसे शोरूम के चेंजिंग रूम में ले गया और धारदार हथियार से गले पर वार कर मौके से फरार हो गया। रात करीब 9 बजे शोरूम बंद करने से पहले जब कर्मचारियों ने चेंजिंग रूम में युवती का शव देखा, तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ।
एकतरफा प्यार की आशंका में वारदात
पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी अनबन और एकतरफा प्यार की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान पश्चिमी दिल्ली निवासी 18 वर्षीय शबनम के रूप में हुई है। वह मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी।
पहले से परिचित था आरोपी
छानबीन में पता चला है कि शबनम और आरोपी युवक पहले से परिचित थे और दोनों के बीच दोस्ती थी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। शनिवार शाम शबनम की छुट्टी के समय आरोपी शोरूम पहुंचा था।
चेंजिंग रूम में किया जानलेवा हमला
शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी युवक शबनम को शोरूम के चेंजिंग रूम में ले गया, जहां उसने धारदार हथियार से उसके गले पर हमला कर दिया। गहरे घाव और अत्यधिक खून बहने की वजह से शबनम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। रात करीब 9 बजे शोरूम बंद करने से पहले जब कर्मचारी नियमित जांच के लिए चेंजिंग रूम की तरफ गए, तो वहां शबनम को मृत अवस्था में पाकर तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सूचना मिलते ही मोती नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की सटीक पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस शोरूम और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, साथ ही दोनों के पुराने संबंधों और विवाद के कारणों की भी गहनता से पड़ताल कर रही है।
परिजनों का हंगामा
शबनम का शव मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने शोरूम को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इंसाफ की मांग की। पीड़ित परिवार ने एक जानकार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि आरोपी युवक टैक्सी चलाने का काम करता है और इसका मृतका के साथ पहले भी विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत मोती नगर थाने में दी गई थी।
जानकार युवक पर हत्या का शक
पीड़ित परिवार के मुताबिक, शबनम मोती नगर में कपड़े की दुकान में काम करती थी। परिजनों ने इस वारदात के पीछे एक जानकार युवक का हाथ होने का आरोप लगाया है, जो पेशे से टैक्सीचालक है। परिवार का कहना है कि सूरज और शबनम के बीच पहले भी कहासुनी और विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर उन्होंने पहले भी मोती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने से यह वारदात हो गई।
परिजनों ने दुकान को घेरा, इलाके में मचा हड़कंप
शोरूम के चेंजिंग रूम में शबनम का शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और दुकान का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। जब पुलिस शव को एंबुलेंस से ले जाने लगी, तब भी परिजन और स्थानीय लोग एंबुलेंस के आसपास जमा होकर नारेबाजी और इंसाफ की मांग करते रहे।
आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया और निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल के शवगृह में भिजवाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयानों और पुरानी शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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