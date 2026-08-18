दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से सनसनी, रिश्तेदार ही हत्यारा
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक लड़की की हत्या कर के उसकी लाश एक सूटकेस में रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस में लड़की की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के एक रिश्तेदार को ही गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस हत्या की जानकारी पहले नहीं मिली थी लेकिन पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी रिश्तेदार को दबोच लिया। आरोपी रिश्तेदार पुलिस टीम को उस जगह तक ले गया जहां लाश छिपाई गई थी।
पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब बाहरी उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को इस अपराध के बारे में खुफिया जानकारी मिली। सूचना मिलने पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया। इस वारदात की रिपोर्ट पहले नहीं हुई थी।
पुलिस ने बताया कि लगातार पूछताछ के बाद आरोपी रिश्तेदार ने कथित तौर पर हत्या में अपनी भूमिका कबूल कर ली। आरोपी पुलिस टीम को बुराड़ी के अजीत विहार में उस जगह ले गया जहां लड़की की लाश एक सूटकेस में छिपाई गई थी।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी लड़की का रिश्तेदार है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर लाश बरामद कर ली गई है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस बुराड़ी पुलिस थाने को सौंपा गया है। पुलिस FIR दर्ज कर रही है। आगे की जाच जारी है।
पुलिस लड़की की मौत की वजह और हत्या के मकसद का पता लगा रही है। घटनाओं का सही क्रम भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल से मिले फोरेंसिक और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।
आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि उन वजहों का पता लगाया जा सके जिसके चलते लड़की की कथित तौर पर हत्या की गई और उसकी लाश छिपाई गई। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन पहले रविवार को पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में महज शक और गलतफहमी के कारण नगर निगम की टिपर गाड़ी के 28 वर्षीय एक सफाईकर्मी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि आरोपी की असली दुश्मनी गाड़ी के चालक से थी। उसे शक था कि सफाईकर्मी उसकी पत्नी से बात करता है।
सफाईकर्मी का चेहरा गुलशन से मिलने के कारण आरोपी ने धोखे से उस पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के समय आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे, जिससे आरोपी आसानी से फरार हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान सफाईकर्मी की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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