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पूरी रात किया इंतजार किया, लेकिन... दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक महिला के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता जब अपने भाई के घर से लौट रही थी, तब बस स्टैंड के पास मौजूद आरोपियों ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया और इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। 

पूरी रात किया इंतजार किया, लेकिन... दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में मंगलवार तड़के एक प्राइवेट स्लीपर बस में 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता के पति ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने कई लोगों को 23 साल की उस महिला के साथ हुए दिल्ली गैंगरेप-मर्डर केस की याद दिला दी जिसे बाद में 'निर्भया' के नाम से जाना गया। ताजा वारदात में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ से बातचीत में महिला के पति ने कहा- मैंने पूरी रात पत्नी के लौटने का इंतजार किया। अगले दिन जब रानी बाग पुलिस स्टेशन से फोन आया तब मुझे पता चला कि उसके साथ अनहोनी हो चुकी है। जब हिन्दुस्तान टाइम्स की टीम पीड़िता के परिवार के घर पहुंची तो वहां महिला के 30 साल के पति और उनकी तीन बेटियां (जिनकी उम्र 4, 6 और 9 साल है) मौजूद थीं।

पति ने बताया कि सोमवार को हम सब उसके भाई के घर सुल्तानपुरी गए थे ताकि घर बदलने में उसकी मदद कर सकें। मेरी बेटियां और मैं तो वापस आ गए लेकिन पत्नी वहीं रुक गई। उसके पास फोन नहीं था। मैंने रात करीब 10:30 बजे उसके भाई को फोन किया तो उसने बताया कि वह वहां से निकल चुकी है। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई।

पति ने आगे बताया कि जब मैं (पुलिस स्टेशन) पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। हमले के दौरान उनकी पत्नी को चोटें आई थीं। उसके चेहरे और हाथों पर मामूली घाव थे। हमें पता चला कि उसे घसीटकर बस के अंदर ले जाया गया और दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस हमारी पूरी तरह से मदद कर रही है।

पति ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। उसने बताया कि जब वे स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसवालों ने उसकी पत्नी की मदद की। पुलिस ने महिला की बात लिखी, उसे अस्पताल ले गए और फिर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, महिला मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और अपने परिवार के साथ पीतमपुरा में रहती है। वह काम के बाद घर वापस जा रही थी तभी सरस्वती विहार में बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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