पूरी रात किया इंतजार किया, लेकिन... दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द
बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक महिला के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता जब अपने भाई के घर से लौट रही थी, तब बस स्टैंड के पास मौजूद आरोपियों ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया और इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया।
बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में मंगलवार तड़के एक प्राइवेट स्लीपर बस में 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता के पति ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने कई लोगों को 23 साल की उस महिला के साथ हुए दिल्ली गैंगरेप-मर्डर केस की याद दिला दी जिसे बाद में 'निर्भया' के नाम से जाना गया। ताजा वारदात में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ से बातचीत में महिला के पति ने कहा- मैंने पूरी रात पत्नी के लौटने का इंतजार किया। अगले दिन जब रानी बाग पुलिस स्टेशन से फोन आया तब मुझे पता चला कि उसके साथ अनहोनी हो चुकी है। जब हिन्दुस्तान टाइम्स की टीम पीड़िता के परिवार के घर पहुंची तो वहां महिला के 30 साल के पति और उनकी तीन बेटियां (जिनकी उम्र 4, 6 और 9 साल है) मौजूद थीं।
पति ने बताया कि सोमवार को हम सब उसके भाई के घर सुल्तानपुरी गए थे ताकि घर बदलने में उसकी मदद कर सकें। मेरी बेटियां और मैं तो वापस आ गए लेकिन पत्नी वहीं रुक गई। उसके पास फोन नहीं था। मैंने रात करीब 10:30 बजे उसके भाई को फोन किया तो उसने बताया कि वह वहां से निकल चुकी है। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई।
पति ने आगे बताया कि जब मैं (पुलिस स्टेशन) पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। हमले के दौरान उनकी पत्नी को चोटें आई थीं। उसके चेहरे और हाथों पर मामूली घाव थे। हमें पता चला कि उसे घसीटकर बस के अंदर ले जाया गया और दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस हमारी पूरी तरह से मदद कर रही है।
पति ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। उसने बताया कि जब वे स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसवालों ने उसकी पत्नी की मदद की। पुलिस ने महिला की बात लिखी, उसे अस्पताल ले गए और फिर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, महिला मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और अपने परिवार के साथ पीतमपुरा में रहती है। वह काम के बाद घर वापस जा रही थी तभी सरस्वती विहार में बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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