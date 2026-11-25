दिल्ली के कैफे में युवती से गैंगरेप, दो युवतियां अरेस्ट, 6 पर वारदात को अंजाम देने का आरोप
दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास एक कैफे में पार्टी के दौरान 20 साल की युवती से गैंग रेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने 6 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।
दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास स्थित एक कैफे में पार्टी के दौरान 20 वर्षीय युवती से साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती ने छह लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इनमें दो युवतियां भी शामिल हैं। पीड़िता की शिकायत पर प्रीत विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दो युवतियों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
कड़कड़डूमा के पास कैफे में काम करती है पीड़िता
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहती है और कड़कड़डूमा के पास स्थित कैफे में काम करती है। आरोपी सभी छह लोग एक-दूसरे के परिचित हैं और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं।
किसकी क्या रही भूमिका? पता लगा रही पुलिस
बताया जाता है कि ग्रुप के सदस्य सोमवार देर रात करीब तीन बजे सभी कैफे पहुंचे थे। इसके बाद सभी ने यहां मिलकर पार्टी की थी। इसके बाद कुछ समय में सभी लोग कैफे से बाहर निकल गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पार्टी के दौरान और उसके बाद कैफे के अंदर क्या हुआ और कथित वारदात में किसकी क्या भूमिका रही।
ग्रुप के एक सदस्य के पास थी कैफे की चाबियां
दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि कैफे रात करीब 11:30 बजे ही बंद हो गया था। इस ग्रुप के एक सदस्य के पास कैफे की चाबियां थीं। इसी चाबी की मदद से उसने कैफे को फिर से खोल दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी की थी।
सुबह थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब छह बजे युवती प्रीत विहार थाने पहुंची और अपने साथ हुई कथित घटना की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद दो युवतियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सीसीटीवी फुटेज से जुटाए जा रहे सुराग
पुलिस कैफे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पार्टी के बाद कुछ लोगों के कैफे से बाहर निकलने की तस्वीरें मिली हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के समय वहां क्या परिस्थितियां थीं और सभी आरोपियों की भूमिका क्या रही।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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