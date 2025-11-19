दिल्ली में 1.5 करोड़ की सेंधमारी; 2 गिरफ्तार, 25 लाख के गहने और कार बरामद

संक्षेप: दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में बीते दिनों हुई करीब 1.5 करोड़ की सेंधमारी में एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के गहने और एक कार बरामद की है।

दिल्ली के शाहदरा जिला स्पेशल स्टाफ ने कृष्णा नगर इलाके में बीते दिनों हुई करीब 1.5 करोड़ की सेंधमारी में बुधवार को अंतर्राज्यीय ‘ताला–चाबी’ गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के गहने (150 ग्राम सोना और तीन किलो चांदी), एक कार और वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।

दो अन्य गुर्गों की तलाश पुलिस को गिरोह के दो अन्य कुख्यात गुर्गों की तलाश है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम के मुताबिक, 12 सितंबर को कृष्णा नगर थाने में शिकायतकर्ता मन्ना लाल सुराणा ने सेंधमारी की शिकायत दर्ज कराई थी।

करीब 1.5 करोड़ के गहनों की चोरी उन्होंने बताया कि 11 सितंबर की रात जब वे पत्नी के साथ रिश्तेदारों के घर गए हुए थे, तब किसी ने उनके बंद घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और कीमती सामान चुरा लिया। आरोपी अलमारियों और दरवाजों के ताले तोड़कर घर के जेवरात, सोने और चांदी के बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं चोरी कर ले गए थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, करीब 1.5 करोड़ रुपये के जेवर और अन्य सामान चोरी हुए थे।

2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान कृष्णा नगर से लेकर इंदौर, मध्य प्रदेश तक करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय मुखबिरों की मदद से सुराग जुटाए। तकनीकी सर्विलांस व स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के वडोदरा के रहने वाले दो अपराधियों 30 वर्षीय सम्राट सिंह और 22 वर्षीय समित सिंह उर्फ सुमित सिंह की पहचान करके उनको गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे चुनते थे शिकार पूछताछ में दोनों के ‘ताला-चाबी’ गिरोह से जुड़े होने का पता चला। ये लोग दिल्ली-एनसीआर में घूम-घूमकर खुद को चाबी बनाने वाला बताकर 2-3 दिन से बंद मकानों को चिह्नित करने के बाद उन्हें अपना शिकार बनाते थे।