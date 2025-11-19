Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime gang busted in burglary in the krishna nagar area
दिल्ली में 1.5 करोड़ की सेंधमारी; 2 गिरफ्तार, 25 लाख के गहने और कार बरामद

दिल्ली में 1.5 करोड़ की सेंधमारी; 2 गिरफ्तार, 25 लाख के गहने और कार बरामद

संक्षेप: दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में बीते दिनों हुई करीब 1.5 करोड़ की सेंधमारी में एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के गहने और एक कार बरामद की है।

Wed, 19 Nov 2025 08:19 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के शाहदरा जिला स्पेशल स्टाफ ने कृष्णा नगर इलाके में बीते दिनों हुई करीब 1.5 करोड़ की सेंधमारी में बुधवार को अंतर्राज्यीय ‘ताला–चाबी’ गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के गहने (150 ग्राम सोना और तीन किलो चांदी), एक कार और वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो अन्य गुर्गों की तलाश

पुलिस को गिरोह के दो अन्य कुख्यात गुर्गों की तलाश है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम के मुताबिक, 12 सितंबर को कृष्णा नगर थाने में शिकायतकर्ता मन्ना लाल सुराणा ने सेंधमारी की शिकायत दर्ज कराई थी।

करीब 1.5 करोड़ के गहनों की चोरी

उन्होंने बताया कि 11 सितंबर की रात जब वे पत्नी के साथ रिश्तेदारों के घर गए हुए थे, तब किसी ने उनके बंद घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और कीमती सामान चुरा लिया। आरोपी अलमारियों और दरवाजों के ताले तोड़कर घर के जेवरात, सोने और चांदी के बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं चोरी कर ले गए थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, करीब 1.5 करोड़ रुपये के जेवर और अन्य सामान चोरी हुए थे।

2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान कृष्णा नगर से लेकर इंदौर, मध्य प्रदेश तक करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय मुखबिरों की मदद से सुराग जुटाए। तकनीकी सर्विलांस व स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के वडोदरा के रहने वाले दो अपराधियों 30 वर्षीय सम्राट सिंह और 22 वर्षीय समित सिंह उर्फ सुमित सिंह की पहचान करके उनको गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे चुनते थे शिकार

पूछताछ में दोनों के ‘ताला-चाबी’ गिरोह से जुड़े होने का पता चला। ये लोग दिल्ली-एनसीआर में घूम-घूमकर खुद को चाबी बनाने वाला बताकर 2-3 दिन से बंद मकानों को चिह्नित करने के बाद उन्हें अपना शिकार बनाते थे।

होटलों में ठहरकर रेकी, फिर वारदात

आरोपी दिल्ली आने पर रेलवे स्टेशन के आस-पास के सस्ते होटलों में ठहरते थे और चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें पकड़ा न जा सके। वारदात के बाद वे मोटरसाइकिल छोड़कर दूसरी बाइक इस्तेमाल कर फरार हो जाते थे। सम्राट सिंह पर दिल्ली के कई थानों में चोरी और सेंधमारी के मामले दर्ज हैं जबकि समित सिंह पहले से भगोड़ा घोषित है। पुलिस इस गिरोह के अन्य फरार गुर्गे हरपाल सिंह और कुंदन सिंह की तलाश कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News In Hindi Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।