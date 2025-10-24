दिल्ली के 4 स्कूलों को बम की धमकी, अफरातफरी के बीच छानबीन
संक्षेप: दिल्ली के 4 स्कूलों को एकबार फिर बम की धमकियां मिलीं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिसर को खाली कराया और गहन जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार ई-मेल भेजे गए थे।
दिल्ली के 4 स्कूलों को शुक्रवार की सुबह बम की धमकियां मिलीं। इसके बाद अफरातफरी का माहौल देखा गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिसर को खाली कराया। स्थानीय पुलिस, बम निरोधक इकाइयों और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की कई टीमें पहुंची और गहन जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार ई-मेल भेजे गए थे। इनमें बम की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में धमकियां फेक निकलीं।
दमकल विभाग के अनुसार, द्वारका के सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी मिली। सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी के बारे में दमकल विभाग को कॉल सुबह 8.15 बजे की गई। इसके बाद दमकल विभाग को दूसरी कॉल नांगलोई के संत दर्शन पब्लिक स्कूल से सुबह 8.20 बजे मिली। फिर गोयला डेयरी इलाके के शांति ज्ञान निकेतन से लगभग 8.51 बजे कॉल आई और प्रसाद नगर के आंध्रा स्कूल से सुबह 10.33 बजे चौथी धमकी की मिली।
एक अधिकारी ने बताया कि बम की धमकियां मिलने के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस, बम निरोधक इकाइयां और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की टीमें स्कूलों में पहुंचीं। सभी स्कूल परिसरों में गहन छानबीन की गई। जांच अधिकारियों को छानबीन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सत्यापन के बाद धमकियों को फेक करार दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ई-मेल के स्रोत का पता लगा रही है ताकि दहशत फैलाने वालों की पहचान की जा सके।