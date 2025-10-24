Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime four schools received bomb threat emails
दिल्ली के 4 स्कूलों को बम की धमकी, अफरातफरी के बीच छानबीन

दिल्ली के 4 स्कूलों को बम की धमकी, अफरातफरी के बीच छानबीन

संक्षेप: दिल्ली के 4 स्कूलों को एकबार फिर बम की धमकियां मिलीं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिसर को खाली कराया और गहन जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार ई-मेल भेजे गए थे।  

Fri, 24 Oct 2025 04:02 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के 4 स्कूलों को शुक्रवार की सुबह बम की धमकियां मिलीं। इसके बाद अफरातफरी का माहौल देखा गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिसर को खाली कराया। स्थानीय पुलिस, बम निरोधक इकाइयों और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की कई टीमें पहुंची और गहन जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार ई-मेल भेजे गए थे। इनमें बम की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में धमकियां फेक निकलीं।

दमकल विभाग के अनुसार, द्वारका के सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी मिली। सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी के बारे में दमकल विभाग को कॉल सुबह 8.15 बजे की गई। इसके बाद दमकल विभाग को दूसरी कॉल नांगलोई के संत दर्शन पब्लिक स्कूल से सुबह 8.20 बजे मिली। फिर गोयला डेयरी इलाके के शांति ज्ञान निकेतन से लगभग 8.51 बजे कॉल आई और प्रसाद नगर के आंध्रा स्कूल से सुबह 10.33 बजे चौथी धमकी की मिली।

एक अधिकारी ने बताया कि बम की धमकियां मिलने के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस, बम निरोधक इकाइयां और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की टीमें स्कूलों में पहुंचीं। सभी स्कूल परिसरों में गहन छानबीन की गई। जांच अधिकारियों को छानबीन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सत्यापन के बाद धमकियों को फेक करार दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ई-मेल के स्रोत का पता लगा रही है ताकि दहशत फैलाने वालों की पहचान की जा सके।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।