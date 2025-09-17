दिल्ली में डरा देने वाली वारदात, दीवार फांद सरकारी स्कूल में घुस चाकू से ताबड़तोड़ वार

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के एक सरकारी स्कूल में डरा देने वाली वारदात सामने आई है। चार आरोपी स्कूल की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे और एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के एक सरकारी स्कूल में डरा देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि चार आरोपी स्कूल की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे और एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक को पहले एलबीएस अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 सितंबर की शाम को तब हुई जब पीड़ित रोहित (23) अपने दो दोस्तों के साथ सरकारी स्कूल के अंदर बैठा था। इसी दौरान चार लोग स्कूल की दीवार फांदकर अंदर घुसे और आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने रोहित और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया।

पुलिस ने बताया कि रोहित के दोस्त तो भाग कर खुद को बचाने में कामयाब रहे लेकिन हमलावरों ने रोहित को घेर लिया और उस पर कई बार चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रोहित को पहले एलबीएस अस्पताल ले जाया गया और फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। उसका इलाज चल रहा है।

अधिकारी ने बताया कि मयूर विहार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय जानकारी के आधार पर हमलावरों की पहचान राजीव उर्फ खुशी (19), विजय उर्फ ब्राह्मण (27), आकाश उर्फ तालिबान (27) और अनिकेत उर्फ शूटर के रूप में हुई है।

सभी आरोपी त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने राजीव, विजय और आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने बताया कि पूछताछ में आरोपी राजीव ने कबूल किया कि उसने अपने भाई निहाल और रोहित के बीच एक दिन पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए रोहित पर चाकू से हमला किया था।