धमकी के ई-मेल क्यों भेजता था पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर? दिल्ली पुलिस का खुलासा
न्याय व्यवस्था से नाराज एक पूर्व सहायक प्रोफेसर को 1100 से अधिक बम की फर्जी धमकियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी रूप से सक्षम आरोपी अपनी पहचान छिपाकर ई-मेल भेजता था।
दिल्ली पुलिस ने बम की 1100 से अधिक फेक धमकियों के आरोप में एक पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर को मैसूरु से गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय लुईस तकनीकी रूप से तेज है। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई जटिल तरीकों का इस्तेमाल किया। वह पारिवारिक जमीन विवाद और न्यायिक प्रणाली से नाराज था जिसके कारण उसने अदालतों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया। वह अक्सर मोबाइल के जरिए अंग्रेजी और कन्नड़ में ई-मेल भेजता था। वह पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता था।
आरोपी मैसूरु से अरेस्ट
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 47 साल का श्रीनिवास लुईस तकनीक में बहुत माहिर है। उसने अपना आईपी एड्रेस छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए ताकि जांच एजेंसियां यह न जान पाएं कि धमकी भरे ई-मेल कहां से भेजे गए थे। स्कूलों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों को भेजे गए इन ई-मेल की जांच के बाद पुलिस ने शनिवार को लुईस को कर्नाटक के मैसूरु में उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया।
पहचान और रहने की जगह बदल लेता था आरोपी
आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपना नाम और ठिकाना बदलता था। अब कई राज्यों की पुलिस लुईस से पूछताछ करने के लिए उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी एक ही दिन में कई संस्थाओं को धमकी भरे ई-मेल भेजता था। यही नहीं पकड़े जाने के डर से अपनी पहचान और रहने की जगह बदल लेता था।
आरोपी सहायक प्रोफेसर
सूत्र ने बताया कि जांच से पता चला है कि वह मुख्य रूप से मोबाइल फोन से अंग्रेजी और कन्नड़ में ई-मेल भेजता था। उसने अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्टों, पुलिस के दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों को अपना निशाना बनाया। लुईस पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने नेट की परीक्षा पास की है। वह पहले सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करता था लेकिन फिलहाल बेरोजगार है। वह मैसूरु में अपनी मां के साथ रह रहा था जो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं।
पाकिस्तान तक धमकियां
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पारिवारिक जमीन विवाद की वजह से वह कोर्ट-कचहरी से नाराज था। इस विवाद में उसके पिता को उनका हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों के अनुसार, इसी नाराजगी के कारण उसने बार-बार अदालतों को फर्जी धमकियां दीं। पुलिस ने बताया कि उसने न केवल भारत में ई-मेल भेजे वरन पाकिस्तान के कुछ शहरों को भी निशाना बनाया जिससे पता चलता है कि वह काफी बड़े स्तर पर यह सब कर रहा था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।