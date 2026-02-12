Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime foreign man tried to commit suicide outside the hotel know reason
दिल्ली: विदेशी युवक ने होटल के बाहर की जान देने की कोशिश, क्या थी वजह?

दिल्ली: विदेशी युवक ने होटल के बाहर की जान देने की कोशिश, क्या थी वजह?

संक्षेप:

दिल्ली के पहाड़गंज में तुर्कमेनिस्तान के एक सैलानी ने होटल के बाहर धारदार वस्तु से गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

Feb 12, 2026 01:17 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली के पहाड़गंज में तुर्कमेनिस्तान के सैलानी ने एक होटल के बाहर गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की। वह नशे की हालत में होटल से मुफ्त कमरा मांग रहा था जिसे स्टाफ ने मना कर दिया। इससे गुस्साकर उसने खुद को घायल कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खून से लथपथ युवक को काबू कर लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया जिससे उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने उसके नशे में होने की पुष्टि की है।

पुलिस की मुस्तैदी से बची जान

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बुधवार को तुर्कमेनिस्तान के युवक जेयहुन ने होटल के बाहर जान देने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से 29 वर्षीय जेयहुन की जान बचा ली गई। जेयहुन को तत्काल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

बिना भुगतान कमरा मांग रहा था युवक

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेयहुन 20 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक पहाड़गंज स्थित व्हाइट ग्लो होटल में ठहरा हुआ था। 11 फरवरी को वह दोबारा होटल पहुंचा। होटल स्टाफ के मुताबिक, युवक नशे की हालत में था। उसने बिना भुगतान किए कमरा देने की मांग की। कर्मचारियों ने कमरा उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर मना कर दिया।

धारदार वस्तु से काटा गला

कमरा नहीं मिलने पर युवक अचानक उत्तेजित हो गया और अपने पास मौजूद धारदार वस्तु से गला काटकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। घटना से होटल परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीट स्टाफ मौके पर पहुंचे और युवक को तुरंत काबू में लेकर आगे नुकसान पहुंचाने से रोका।

बिगड़ती जा रही थी हालत

काफी खून बह जाने के कारण उसकी हालत बिगड़ रही थी। पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए उसे एलएचएमसी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में युवक के नशे में होने की पुष्टि की है।

ठीक हो जाने के बाद पुलिस दर्ज करेगी बयान

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह के कर्ज या पैसों के विवाद की पुष्टि नहीं हुई है। युवक के ठीक हो जाने के बाद उसका विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

