दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हमला; कार पर बरसाईं गोलियां, एक जख्मी- VIDEO

Feb 25, 2026 12:04 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमंत कुमार पांडेय, नई दिल्ली
दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित मेडेन होटल के पास बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के एक वकील की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है।

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हमला; कार पर बरसाईं गोलियां, एक जख्मी- VIDEO

दिल्ली के कश्मीरी गेट के ISBT के पास मंगलवार रात को बेखौफ बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले के दौरान कार में पांच लोग सवार थे। गाड़ी में मौजूद लोगों में से एक वकील है, जो लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का हिस्सा होने का दावा कर रहा है। हमले में एक शख्स घायल भी हुआ है। घटना के बाद ड्राइवर ने कार को सिविल लाइंस के पास एक होटल के सामने रोका और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हमलावरों की तलाश कर रही है।

ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग

बताया जाता है कि कश्मीरी गेट इलाके में ISBT के पास हनुमान मंदिर के सामने मंगलवार रात को बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के वकील की कार पर ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग की। इस हमले में अधिवक्ता संदीप को दो गोलियां लगी हैं। कार सवार लारेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

कार में पांच लोग थे सवार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ISBT कश्मीरी गेट के पास रात करीब 10:30 बजे कई राउंड फायरिंग की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो बताया गया कि अनजान हमलावरों ने एक कार पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है। इस हमले में एक आदमी घायल हो गया है। कार में पांच लोग थे। पीछे बैठे संदीप नाम के एक शख्स को कंधे के पास दो गोलियां लगी हैं।

दीपक खत्री ने किया लॉरेंस के वकील होने का दावा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में सवार दीपक खत्री नाम के शख्स ने दावा किया कि वह एक वकील है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पैरवी करता है। पुलिस दीपक खत्री के दावों को वेरिफाई कर रही है।

हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे वकील

बताया जाता है कि अधिवक्ता दीपक खत्री और संदीप नाम के शख्स के साथ कार से मंगलवार रात को हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे। जब वे कार में बैठे और ड्राइवर आगे बढ़ा तभी बदमाशों ने कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में संदीप को दो गोलियां लग गई। गोलीबारी से कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

गोलीबारी की घटना के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ से कार की रफ्तार बढ़ाई और सिविल लाइंस स्थित मेडन होटल के सामने रुक गया। इसके बाद ड्राइवर की ओर से इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। इस हमले में जख्मी संदीप को अरुणा आसफ अली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं।

वायरल हो रहा वीडियो

इस हमले का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक कार का पिछला शीशा चकनाचूर नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में सड़क पर एक शख्स बैठा नजर आ रहा है। इसमें उसके पिछले कंधे पर जख्म नजर आ रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

