दुकान में आग लगने के साथ शटर में उतरा करंट, दो की मौत, दिल्ली में दर्दनाक हादसा

दुकान में आग लगने के साथ शटर में उतरा करंट, दो की मौत, दिल्ली में दर्दनाक हादसा

संक्षेप:

दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में शुक्रवार देर शाम को एक किराना दुकान में आग लगने के बाद और शटर में करेंट आने के चलते एक दंपति की मौत हो गई। दुकान में धुआं भरने के साथ ही शटर में करंट उतर गया था। 

Dec 07, 2025 12:16 am IST
दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में शुक्रवार रात को एक किराना दुकान में आग लगने से एक दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान यूपी के शाहजहांपुर निवासी 31 साल के विनीत और उनकी 29 वर्षीय पत्नी रेनू के रूप में हुई है। दोनों यह दुकान चलाते थे। दुकान में धुआं भरने के साथ ही शटर में करंट उतर गया था। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों दुकान के अंदर ही फंसे रह गए।

दम घुटने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पाया कि आग दुकान के काउंटर के पास शॉर्ट सर्किट होने से लगी होगी, जिससे प्लास्टिक के पैकेट जल गए। स्थानीय लोगों ने रात को करीब 9 बजे दुकान से धुआं निकलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची तो पाया कि दुकान का शटर आंशिक रूप से नीचे था।

भीतर घना धुआं भरा था। स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब पता चला कि शटर में करंट उतर आया था। इससे बचाव की टीम का अंदर जाना मुश्किल हो गया। पुलिस टीम ने लकड़ी की मदद से शटर को ऊपर उठाया तब जाकर दोनों को बाहर निकाला जा सका। उन्हें तुरंत बहादुरगढ़ के ऑस्कर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दंपति के 10 और 8 साल के दो बेटे हैं।

स्थानीय लोगों की मानें तो शुक्रवार रात करीब 9 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने लेखराम पार्क के पास स्कूल वाली गली में मौजूद दुकान से धुआं निकलते हुए देखा। उसने तुरंत पीसीआर कॉल कर घटना की सूचना दी। धुएं और करंट ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने शोर मचाकर दोनों को सावधान करने की कोशिश की लेकिन शटर में करंट आने से वे बाहर नहीं निकल पाए।

रेनू की बहन अलका ने बताया कि बच्चों ने सबसे पहले धुआं देखा और अपने चाचा को बताया। उनके पति ने शटर खोलने की कोशिश की लेकिन करंट लगने के कारण वे पीछे हट गए। रेनू की बहन अलका ने शक जताया है कि जब दोनों अंदर थे तो शटर कैसे बंद हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और क्राइम और एफएसएल की टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए हैं।

