दिल्ली: बाइक ठोंक पलटी, डिवाइडर से टकराई BMW कार, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को दोपहर के वक्त एक खौफनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक पर वित्त मंत्रालय में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह पत्नी के साथ जनकपुरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारने के बाद उसका संतुलन बिगड़ा और वह पलटकर डिवाइडर से जा टकराई।

महिला चला रही थी कार मामले में फिलहाल दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर नवजोत सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी चला रही महिला और उसका पति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिश्तेदारों से मिलने गए थे नवजोत सिंह पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतक नवजोत सिंह अपने परिवार के साथ जनकपुरी के प्रताप नगर में रहते थे। उनके परिवार में दो बच्चों के अलावा पत्नी शामिल है। रविवार सुबह नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे। वहां से लौटते समय दोनों पति-पत्नी आरकेपुरम स्थित अपने एक अन्य रिश्तेदार से मिलने के लिए पहुंच गए। जहां से वह अपने घर जाने के लिए निकले थे।

घसीटते हुए दूर तक गई बाइक धौला कुंआ से राजा गार्डन की ओर जाने वाली सड़क पर वह मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास उनकी बाइक को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दंपति बाइक सहित गिर गए और बाइक सड़क घसीटते हुए काफी दूर तक गई। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

पलट गई और डिवाइड से जा टकराई उधर, टक्कर मारने वाली लग्जरी कार को महिला गुरुग्राम निवासी गगनप्रीत कौर चला रही थी और उसका पति परीक्षित कक्कड़ साथ में मौजूद था। बाइक को टक्कर मारने के बाद गगनप्रीत गाड़ी पर संतुुलन नहीं रख सकी, जिसके चलते गाड़ी मौके पर ही पलट गई और डिवाइड से जा टकराई। गगनप्रीत गाड़ी में फंस गई। परीक्षित गाड़ी से बाहर आया और उसने मौके पर एक टैक्सी रोकी।

अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं टैक्सी चालक की मदद से परीक्षित ने नवजोत उनकी पत्नी और गगनप्रीत को टैक्सी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। जहां नवजोत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के अस्पताल में भर्ती होने के चलते अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

17 किलोमीटर दूर ले जाकर किया भर्ती पुलिस अधिकारी ने बताया कि परीक्षित घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाए 17 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर स्थित निजी अस्पताल लेकर गया। जिसके चलते घायलों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाने और ज्यादा खून बहने के चलते नवजोत की रास्ते में ही मौत हो गई।