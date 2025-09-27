delhi crime faridabad woman committed suicide in hotel in tilak nagar area फरीदाबाद की महिला ने दिल्ली के होटल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में क्या कहा?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime faridabad woman committed suicide in hotel in tilak nagar area

फरीदाबाद की महिला ने दिल्ली के होटल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में क्या कहा?

दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका फरीदाबाद की है। दिल्ली पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में क्या बातें उसने कहीं हैं। इस रिपोर्ट में जानें…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 09:26 PM
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान फरीदाबाद निवासी पूजा के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें 24 वर्षीय महिला ने पति के साथ चल रहे वैवाहिक विवाद का जिक्र किया है। हालांकि उसने आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें पूजा ने पति के साथ वैवाहिक विवाद का जिक्र किया है। उसके शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव शनिवार को परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पूजा के माता-पिता का बयान दर्ज कर आगे की जांच फरीदाबाद के स्थानीय एसडीएम को सौंप दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली कि केशोपुर मंडी, तिलक नगर के पास एक होटल में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फंदे से महिला को नीचे उतारा और पास के अस्पताल में लेकर गई जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि छानबीन करने पर पता चला कि पूजा के पति का नाम नरेश है। पूजा ने अपने दुपट्टा के सहारे फांसी का फंदा बनाया था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें पूजा ने अपने पति नरेश के साथ वैवाहिक विवाद का जिक्र किया है। हालांकि आत्महत्या के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाया है। आगे की जांच में पता चला कि पूजा की करीब ढाई साल पहले ही शादी हुई थी।

मामले की सूचना स्थानीय एसडीएम को दी गई। इसके बाद एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की निगरानी में महिला के माता-पिता के बयान रिकॉर्ड किए गए। पूजा ने दुपट्टे का फंदा बनाया था। मामले की जांच फरीदाबाद के स्थानीय एसडीएम को सौंप दी गई है।

(यूनीवार्ता और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)