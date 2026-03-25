झंडेवालान मंदिर गया था परिवार; 40 तोला सोना, 3.5 किलो चांदी और कैश ले उड़े चोर
दिल्ली के वीरेंद्र नगर में चोरों ने तब एक परिवार को निशाना बनाया जब लोग मंदिर गए थे। चोर ताला तोड़कर 40 तोला सोना, साढ़े तीन किलो चांदी और चार लाख रुपये ले उड़े। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में वीरेंद्र नगर इलाके में रहने वाले एक परिवार के खाली घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। इस दौरान पीड़ित परिवार माता के दर्शन के लिए झंडेवालान मंदिर गया हुआ था। खाली घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने सोना चांदी व नकद पार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज जब्त करके इसकी मदद से आरोपियों की पहचान व तलाश शुरू कर दी है।
जुटाए महत्वपूर्ण सुराग
क्राइम व एफएसएल की टीमों को भी मौके की जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने फिंगरप्रिंट इत्यादि समेत अन्य महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर के अनुसार, वीरेंद्र नगर निवासी 28 वर्षीय ऋषभ खन्ना ने अपनी शिकायत में बताया कि 24 मार्च को वह अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए झंडेवालान मंदिर गए थे। शाम को जब परिवार वापस घर लौटा तो उनके होश उड़ गए।
तिजोरी और अलमारियां तोड़कर वारदात
घर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। घर की तलाशी लेने पर परिवार को पता चला कि चोरों ने तिजोरी और अलमारियां तोड़कर भारी मात्रा में कीमती सामान पार कर दिया है। चोरी गए सामान में लगभग 40 तोला सोने के जेवरात, करीब 3.5 किलोग्राम चांदी का सामान और चार लाख रुपये की नकदी शामिल है। पीड़ित की शिकायत पर हरिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीसीटीवी में कैद हुई शातिरों की करतूत
पुलिस ने जब वारदातस्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोरों का सुराग मिला। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति फर्जी नंबर प्लेट लगी स्कूटी पर आता हुआ दिखा। अपनी पहचान छिपाने और फिंगरप्रिंट न छोड़ने के लिए आरोपी ने मास्क और दस्ताने पहने हुए थे। उसने बेहद कम समय में वारदात को अंजाम दिया और माल लेकर निकल गया।
दोनों अलग-अलग दिशाओं में फरार
चोरी के बाद इस मुख्य आरोपी ने मार्लब्रुक होटल के पास अपने एक अन्य साथी को चोरी के सामान से भरा बैग सौंपा और फिर दोनों अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए। आरोपियों के भागने के रास्तों को ट्रैक किया जा रहा है और संदिग्धों की पहचान पुख्ता की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए माल की बरामदगी के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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