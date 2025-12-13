दिल्ली: कालकाजी ट्रिपल सुसाइड में खुलासा, 15 साल से रिश्तेदारों से कट गया था परिवार

संक्षेप: दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला और उनके दो बेटों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के मामले में पता चला है कि परिवार करीब 15 साल से रिश्तेदारों से पूरी तरह कटा हुआ और अलग-थलग रह रहा था।

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला और उनके दो बेटों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के बाद पूरे इलाके में लोगों में घटना को लेकर संवेदना का माहौल है। आखिर कोई आर्थिक तंगी से इतना परेशान हो सकता है कि परिवार समेत अपनी जान भी दे दे। पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला का परिवार करीब 15 साल से रिश्तेदारों से पूरी तरह कटा हुआ व अलग थलग रह रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मायके और ससुराल दोनों से कट गया था संपर्क परिवार का महिला के मायके व ससुराल पक्ष के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। न ही किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखी गई। कोविड के दौरान कारोबार में नुकसान व स्वास्थ्य कारणों के चलते मृतका के पति संजीव कपूर की भी मौत हो गई थी। संजीव डायबिटीज के मरीज थे। उसके बाद से परिवार में केवल मां और दोनों बेटे बचे हुए थे।

पड़ोसियों से भी पूछताछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। हालांकि शनिवार को शवों का पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका है। रविवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। पुलिस मृतक परिवार के आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव की स्थिति को समझने के लिए मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

15 साल पहले रिश्तेदारों से कट गया था परिवार मृतका के पति संजीव कपूर के एक रिश्तेदार ने बताया कि पहले यह परिवार लाजपत नगर के पास नेहरू नगर इलाके में रहता था। यहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। उस समय मृतका अनुराधा कपूर के पति संजीव कपूर प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए थे और दोनों बेटे आशीष कपूर व चैतन्य कपूर काफी छोटे थे। करीब 15 साल पहले संजीव अचानक अपने परिवार के साथ कहीं और चले गए।

किसी भी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं इसके बाद से उनका किसी भी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। रिश्तेदारों ने बताया कि इस दौरान परिवार में कई शादियां, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक आयोजन हुए, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य कभी शामिल नहीं हुआ। धीरे-धीरे संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया।

पहचान पाने में भी अक्षम था परिवार रिश्तेदारों का कहना है कि परिवार के साथ आखिर क्या हुआ, वे किस हालात से गुजर रहे थे, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आशीष व चैतन्य के शवों को देखने के बाद रिश्तेदार उन्हें पहचान पाने तक में अक्षम थे क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को काफी छोटी उम्र में देखा था और अब 15 साल बाद उनके चेहरे व शरीर की बनावट काफी हद तक बदल चुकी थी।

टीवी से मिली जानकारी मृतका के मायके पक्ष के एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी भी टीवी समाचार के जरिए से मिली। वह समाचार देख ही रहे थे और उन्होंने मौत की खबर सुनी। इसी दौरान नाम सुनते ही पुलिस की कॉल भी उन्हें आ गई।

अनुराधा के मोबाइल फोन से मिला नंबर पुलिस ने उन्हें बताया कि मृतका अनुराधा के मोबाइल फोन से आपका नंबर मिला है। यह सुनकर परिवार के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिछले 15 सालों में कभी हालचाल तक नहीं मिलना और फिर अचानक मौत की सूचना मिलना। इसके अलावा अनुराधा के मोबाइल फोन में रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर सेव होना, सब कुछ रिश्तेदारों को चौंकाने वाला था।

केवल एक महीने का किराया दे सका था परिवार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संजीव कपूर की मौत के बाद उनका परिवार बची जमा पूंजी से कुछ दिन तक खर्च चला। उसके बाद मां बेटों से कई लोगों से काफी रुपये कर्ज के रूप में ले लिए थे। इसके अलावा साल 2023 में जब यह परिवार कालकाजी में जी-70बी में शिफ्ट हुआ था, तब उनका मकान मालिक के साथ 34 हजार प्रति माह के हिसाब से किराए का एग्रीमेंट हुआ था लेकिन केवल एक महीने का किराया व एडवांस देने के बाद दोबारा ये लोग कभी किराया तक नहीं दे पाए।

मकान की देखरेख कोई और करता था मकान मालिक दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्होंने मकान की देखरेख का सारा काम किसी अन्य को सौंप रखा है। किराया नहीं मिलने पर मकान खाली करने का दबाव बनने लगा लेकिन कोई रास्ता नहीं बन पाया और मकान मालिक की ओर से कोर्ट की ओर रुख किया गया। अदालत में केस हारने के बाद जब पुलिस शुक्रवार को मकान खाली करवाने के लिए कालकाजी स्थित फ्लैट पहुंची तो तीनों फंदे से लटके मिले।