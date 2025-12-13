Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime family estranged from relatives in kalkaji triple suicide case
दिल्ली: कालकाजी ट्रिपल सुसाइड में खुलासा, 15 साल से रिश्तेदारों से कट गया था परिवार

दिल्ली: कालकाजी ट्रिपल सुसाइड में खुलासा, 15 साल से रिश्तेदारों से कट गया था परिवार

संक्षेप:

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला और उनके दो बेटों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के मामले में पता चला है कि परिवार करीब 15 साल से रिश्तेदारों से पूरी तरह कटा हुआ और अलग-थलग रह रहा था।

Dec 13, 2025 08:20 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
share

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला और उनके दो बेटों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के बाद पूरे इलाके में लोगों में घटना को लेकर संवेदना का माहौल है। आखिर कोई आर्थिक तंगी से इतना परेशान हो सकता है कि परिवार समेत अपनी जान भी दे दे। पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला का परिवार करीब 15 साल से रिश्तेदारों से पूरी तरह कटा हुआ व अलग थलग रह रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मायके और ससुराल दोनों से कट गया था संपर्क

परिवार का महिला के मायके व ससुराल पक्ष के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। न ही किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखी गई। कोविड के दौरान कारोबार में नुकसान व स्वास्थ्य कारणों के चलते मृतका के पति संजीव कपूर की भी मौत हो गई थी। संजीव डायबिटीज के मरीज थे। उसके बाद से परिवार में केवल मां और दोनों बेटे बचे हुए थे।

पड़ोसियों से भी पूछताछ

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। हालांकि शनिवार को शवों का पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका है। रविवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। पुलिस मृतक परिवार के आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव की स्थिति को समझने के लिए मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

15 साल पहले रिश्तेदारों से कट गया था परिवार

मृतका के पति संजीव कपूर के एक रिश्तेदार ने बताया कि पहले यह परिवार लाजपत नगर के पास नेहरू नगर इलाके में रहता था। यहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। उस समय मृतका अनुराधा कपूर के पति संजीव कपूर प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए थे और दोनों बेटे आशीष कपूर व चैतन्य कपूर काफी छोटे थे। करीब 15 साल पहले संजीव अचानक अपने परिवार के साथ कहीं और चले गए।

किसी भी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं

इसके बाद से उनका किसी भी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। रिश्तेदारों ने बताया कि इस दौरान परिवार में कई शादियां, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक आयोजन हुए, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य कभी शामिल नहीं हुआ। धीरे-धीरे संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया।

पहचान पाने में भी अक्षम था परिवार

रिश्तेदारों का कहना है कि परिवार के साथ आखिर क्या हुआ, वे किस हालात से गुजर रहे थे, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आशीष व चैतन्य के शवों को देखने के बाद रिश्तेदार उन्हें पहचान पाने तक में अक्षम थे क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को काफी छोटी उम्र में देखा था और अब 15 साल बाद उनके चेहरे व शरीर की बनावट काफी हद तक बदल चुकी थी।

टीवी से मिली जानकारी

मृतका के मायके पक्ष के एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी भी टीवी समाचार के जरिए से मिली। वह समाचार देख ही रहे थे और उन्होंने मौत की खबर सुनी। इसी दौरान नाम सुनते ही पुलिस की कॉल भी उन्हें आ गई।

अनुराधा के मोबाइल फोन से मिला नंबर

पुलिस ने उन्हें बताया कि मृतका अनुराधा के मोबाइल फोन से आपका नंबर मिला है। यह सुनकर परिवार के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिछले 15 सालों में कभी हालचाल तक नहीं मिलना और फिर अचानक मौत की सूचना मिलना। इसके अलावा अनुराधा के मोबाइल फोन में रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर सेव होना, सब कुछ रिश्तेदारों को चौंकाने वाला था।

केवल एक महीने का किराया दे सका था परिवार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संजीव कपूर की मौत के बाद उनका परिवार बची जमा पूंजी से कुछ दिन तक खर्च चला। उसके बाद मां बेटों से कई लोगों से काफी रुपये कर्ज के रूप में ले लिए थे। इसके अलावा साल 2023 में जब यह परिवार कालकाजी में जी-70बी में शिफ्ट हुआ था, तब उनका मकान मालिक के साथ 34 हजार प्रति माह के हिसाब से किराए का एग्रीमेंट हुआ था लेकिन केवल एक महीने का किराया व एडवांस देने के बाद दोबारा ये लोग कभी किराया तक नहीं दे पाए।

मकान की देखरेख कोई और करता था

मकान मालिक दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्होंने मकान की देखरेख का सारा काम किसी अन्य को सौंप रखा है। किराया नहीं मिलने पर मकान खाली करने का दबाव बनने लगा लेकिन कोई रास्ता नहीं बन पाया और मकान मालिक की ओर से कोर्ट की ओर रुख किया गया। अदालत में केस हारने के बाद जब पुलिस शुक्रवार को मकान खाली करवाने के लिए कालकाजी स्थित फ्लैट पहुंची तो तीनों फंदे से लटके मिले।

read moreये भी पढ़ें:
दिल्ली में साल की सबसे खराब स्तर पर हवा, AQI 430 के पार; राहत के नहीं आसार
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बादलों की आवाजाही, दिल्ली-NCR में बदला मौसम; छाएगा कोहरा
राजा रघुवंशी के परिवार ने पूरा किया बेटे का यह सपना, इंदौर में किया यह काम

अक्टूबर में भी की थी आत्महत्या की कोशिश

बड़ा बेटा आशीष इंजीनियरिंग करने के बाद से लगातार नौकरी का तलाश कर रहा था। वहीं स्नातक के बाद चैतन्य यूपीएससी की तैयारी में लगा था। पढ़ाई-लिखाई और घर की जरूरतों में जमा पूंजी भी जल्द खत्म हो गई। उस पर अब केस हारने के बाद न रहने का ठिकाना, न आय का स्त्रोत, ऊपर से कर्ज के नीचे दबने के बाद परेशान होकर आशीष ने दो महीने पहले भी जान देने की कोशिश की थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।