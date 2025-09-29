लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कारोबारी से मांगे 5 करोड़, गोली भी चलाई; दिल्ली पुलिस का ऐक्शन

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के दौरान गोली चलाने की घटना सामने आई है। बदमाश ने 14 सितंबर को बाहरी उत्तरी इलाके के कारोबारी को धमकी दी थी।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर दिल्ली के एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग करने के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 14 सितंबर को बाहरी उत्तरी इलाके में कारोबारी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। बदमाश ने 5 करोड़ रुपये की मांग की। धमकी देने के दौरान गोली भी चलाई गई थी।

इस बीच राजधानी के वीआईपी इलाके भारत मंडपम के पास हुई एक हाई-प्रोफाइल लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस संबंध में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने की।

पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों के कब्जे से करीब 37 किलो से ज्यादा की चांदी, करीब 200 ग्राम सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। खासबात यह है कि बदमाशों ने पुलिस टीम को कार से कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें एएसआई घायल हुआ, लेकिन इसके बाद भी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस उन्हें धर दबोचा।

पुलिस ने बताया कि जांच टीम ने 4 दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने मुखबिरों से मदद ली। इस दौरान 28 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि लूट का माल करोलबाग में बेचने की कोशिश की जा रही है। इसपर पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी विष्णु को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों प्रीतपाल उर्फ प्रदीप और काकू उर्फ जय मालिक के नाम बताए। और यह भी बताया कि वे खजूरी खास फ्लाईओवर के पास आने वाले हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया तो दोनों बदमाश कार से वहां पहुंचे। पुलिस ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें एएसआई प्रमोद घायल हो गए। लेकिन इसके बाद बहादुरी दिखाते हुए पुलिस ने बदमाशों की कार रोक ली और दोनों को पकड़ लिया।