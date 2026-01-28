दिल्ली में बेकाबू डंपर ने बाइकसवार युवकों को मारी टक्कर; एक की मौत, चालक फरार
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में सुबह बाइकसवार दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक आयुष प्रताप की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक राजकुमार का हाथ टूट गया है।
दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बुधवार सुबह बाइक सवार दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसे की चपेट में आने से युवक आयुष प्रताप ( 25 साल) की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक राजकुमार का हाथ टूट गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक आयुष और घायल राजकुमार दोनों सोनिया विहार के चौहान पट्टी इलाके में रहते थे। दोनों जखीरा में गार्ड की नौकरी करते थे। बुधवार की सुबह दोनों एक साथ बाइक पर सवार होकर जखीरा से लौट रहे थे। जब वे सोनिया विहार के जीरो पुस्ते के पास पहुंचे तब एक तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही दोनों बाइक से दूर जा गिरे और बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में आयुष के सिर में गंभीर चोट आई और राजकुमार का हाथ टूट गया।
पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई और खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया जबकि राजकुमार का अभी इलाज चल रहा है। हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और अब चालक की तलाश की जा रही है।