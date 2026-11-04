भ्रूण की DNA जांच ने खोली पोल, नहीं बच सका पॉक्सो का आरोपी; दिल्ली कोर्ट ने माना दोषी
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अफजल अहमद को दोषी करार दिया है। DNA जांच रिपोर्ट में आरोपी के पीड़िता के गर्भस्थ शिशु का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग से शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट एक आरोपी की गले की फांस बन गई। निहाल विहार इलाके के इस मामले में एफएसएल की डीएनए जांच रिपोर्ट सबसे अहम साक्ष्य बनी, जिसने साबित किया कि पीड़िता के गर्भपात कराए गए भ्रूण का जैविक पिता आरोपी ही था। चूंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए अदालत ने उसकी कथित सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं माना। कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना है।
DNA जांच रिपोर्ट बनी फांस
तीस हजारी कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग से शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म के मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को अहम साक्ष्य मानते हुए आरोपी अफजल अहमद को दोषी करार दिया है। डीएनए जांच में आरोपी के पीड़िता के गर्भस्थ शिशु का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने माना कि यह रिपोर्ट दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने और पीड़िता के गर्भवती होने की महत्वपूर्ण कड़ी है।
पीड़िता की सहमति बचाव का आधार नहीं
साथ ही, घटना के समय पीड़िता के नाबालिग होने के कारण उसकी कथित सहमति को आरोपी के बचाव का आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376, 493 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के साथ पठित 5(जे)(2) के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित नहीं होने पर उसे इस आरोप से बरी कर दिया गया। अदालत अब दोषी की सजा पर अलग से सुनवाई करेगी।
जबरन बनाए संबंध
मामला निहाल विहार थानाक्षेत्र का है। पीड़िता का परिवार आरोपी अफजल अहमद के मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहता था। इसी दौरान मकान मालिक के बेटे अफजल की नजदीकियां पीड़िता से बढ़ीं। अतिरिक्त लोक अभियोजक रॉबिन सिंह ने कोर्ट को बताया कि जब पीड़िता ने दोनों के अलग-अलग धर्म होने का हवाला देकर शादी से इनकार किया, तो आरोपी ने कहा कि प्यार में कोई जात नहीं होती। जांच में सामने आया कि जनवरी 2017 में आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का कराया गर्भपात, कराई गई DNA जांच
13 मार्च 2017 को आरोपी ने पीड़िता की मांग में जबरन सिंदूर भरकर यह विश्वास दिलाया कि अब वे पति-पत्नी हैं। इसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे। कई बार दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में 25 मार्च 2018 को पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इस दौरान लिए गए सैंपलों की जब एफएसएल जांच कराई गई, तो डीएनए रिपोर्ट ने सारे राज खोल दिए।
…और एक रिपोर्ट से कस गया शिकंजा
डीएनए रिपोर्ट में यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता आरोपी अफजल ही था। सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके पिता ने इसे आपसी सहमति का रिश्ता बताया और यह भी दावा किया कि लड़की पक्ष के दबाव में झूठा मामला दर्ज कराया गया है। अदालत ने स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि अपराध के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। इसलिए उसकी तथाकथित सहमति का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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