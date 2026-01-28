दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग की मौत; हीरे की अंगूठी हुई गायब, CCTV खंगाल रही पुलिस
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जान गंवाने वाले 69 साल के बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी पांच कैरेट की हीरे की अंगूठी नहीं मिली है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 4 जनवरी को राजस्थान का एक बेहोश होकर गिर गया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। अब उसके परिवार ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि मेडिकल इमरजेंसी और इलाज के दौरान उनके हाथ से 5 कैरेट की कीमती हीरे की अंगूठी गायब हो गई जो उनकी अनमोल आखिरी निशानी थी। पुलिस ने अब चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है।
अजरबैजान के बाकू की उड़ान में होने वाले थे सवार
दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, यह घटना चार जनवरी को तड़के हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर अचानक 69 वर्षीय एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग राजस्थान के निवासी थे। वह एक समूह के साथ अजरबैजान के बाकू जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे। प्रस्थान क्षेत्र में सुबह लगभग चार बजे वह अचानक बेहोश हो गए।
टर्मिनल तीन पर हो गए थे अचेत
इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने मेडिकल टीम को सूचना दी। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की। बुजुर्ग को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना चार जनवरी की सुबह हुई। बुजुर्ग के परिजनों ने दावा किया है कि टर्मिनल तीन पर उनके अचेत होने के दौरान मची अफरातफरी में उनके हाथ की कीमती अंगूठी गायब हो गई।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने अपने बयान में बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने 24 जनवरी को मामला दर्ज किया है। अभी मामले की जांच चल रही है। पुलिस की टीमें खोई हुई चीजों को खोजने के लिए एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। परिजनों का कहना है कि उस अंगूठी में पांच कैरेट का हीरा लगा था। यह बुजुर्ग की आखिरी बेशकीमती निशानी थी। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है।