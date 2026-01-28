Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi crime diamond ring missing after elderly man dies at igi airport
दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग की मौत; हीरे की अंगूठी हुई गायब, CCTV खंगाल रही पुलिस

दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग की मौत; हीरे की अंगूठी हुई गायब, CCTV खंगाल रही पुलिस

संक्षेप:

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जान गंवाने वाले 69 साल के बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी पांच कैरेट की हीरे की अंगूठी नहीं मिली है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है।

Jan 28, 2026 09:45 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 4 जनवरी को राजस्थान का एक बेहोश होकर गिर गया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। अब उसके परिवार ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि मेडिकल इमरजेंसी और इलाज के दौरान उनके हाथ से 5 कैरेट की कीमती हीरे की अंगूठी गायब हो गई जो उनकी अनमोल आखिरी निशानी थी। पुलिस ने अब चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अजरबैजान के बाकू की उड़ान में होने वाले थे सवार

दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, यह घटना चार जनवरी को तड़के हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर अचानक 69 वर्षीय एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग राजस्थान के निवासी थे। वह एक समूह के साथ अजरबैजान के बाकू जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे। प्रस्थान क्षेत्र में सुबह लगभग चार बजे वह अचानक बेहोश हो गए।

टर्मिनल तीन पर हो गए थे अचेत

इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने मेडिकल टीम को सूचना दी। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की। बुजुर्ग को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना चार जनवरी की सुबह हुई। बुजुर्ग के परिजनों ने दावा किया है कि टर्मिनल तीन पर उनके अचेत होने के दौरान मची अफरातफरी में उनके हाथ की कीमती अंगूठी गायब हो गई।

ये भी पढ़ें:विदेश में ट्रेनिंग, चंचल स्वभाव; कैसी थीं को-पायलट शांभवी? पड़ोसी और दादी बताया
ये भी पढ़ें:दिल्ली में MCD पार्षदों की निधि में बढ़ोतरी, हर वार्ड में बनेंगे हर्बल पार्क
ये भी पढ़ें:दिल्ली में दो दिन राहत फिर बारिश की आफत, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; येलो अलर्ट

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने अपने बयान में बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने 24 जनवरी को मामला दर्ज किया है। अभी मामले की जांच चल रही है। पुलिस की टीमें खोई हुई चीजों को खोजने के लिए एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। परिजनों का कहना है कि उस अंगूठी में पांच कैरेट का हीरा लगा था। यह बुजुर्ग की आखिरी बेशकीमती निशानी थी। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।