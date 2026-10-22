फटे नोट से इनकार पर डिलीवरी बॉय से मारपीट, दी जान; वीडियो बना बयां किया दर्द
दिल्ली में फटे नोट के विवाद के बाद पिटाई किए जाने से दुखी होकर 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी।
दिल्ली में फटे नोट को लेकर हुए विवाद में एक 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय के साथ 2 लोगों ने कथित तौर पर मारपीट की। 4 अक्टूबर को घटी इस घटना के बाद समीर ने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बनाया और जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 20 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है।
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
पूर्वी दिल्ली में फटे नोट लेने से इनकार पर 2 लोगों ने डिलीवरी बॉय समीर हुसैन से मारपीट कर दी गई। मारपीट की घटना के बाद 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर कथित तौर पर जान दे दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोप जोड़े हैं।
फटा नोट लेने से इनकार पर मारपीट
दिल्ली पुलिस के अनुसार, समीर हुसैन पर 4 अक्टूबर की रात पूर्वी विनोद नगर के दो निवासियों ने कथित तौर पर हमला किया था। समीर हुसैन ने फटा हुआ नोट लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने उनके साथ मारपीट की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान राकेश उर्फ बंटी (30) और रामपाल सिंह (65) के रूप में हुई है।
4 अक्टूबर को वारदात
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 4 अक्टूबर को रात 11 बजकर तीन मिनट पर इस घटना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन आया था। हुसैन ने सूचना दी थी कि आरोपियों ने फटे नोट को लेकर उस पर हमला किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इसके बाद देर रात हुसैन की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट (एमएलसी) तैयार की गई और उसी दिन कल्याणपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जहरीला पदार्थ खाकर दी जान
बाद में हुसैन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने घटना के बारे में अपना पक्ष बताया था। दिल्ली पुलिस को बाद में सूचना मिली कि हुसैन ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसे 5 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि 20 अक्टूबर को हुसैन की मौत हो गई, जिसके बाद प्राथमिकी में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित बीएनएस की धारा 108 जोड़ दी गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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