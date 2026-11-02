दिल्ली में घर से मिली महिला की सड़ी-गली लाश, बदबू आने की सूचना पर पहुंची पुलिस
दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बंद मकान से एक महिला की सड़ी-गली लाश मिली है। घर से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बंद मकान से 45 साल की एक महिला की सड़ी गली लाश मिली। मकान पिछले 8 से 10 दिन से बंद था। तेज बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। महिला गोविंदपुरी एक्सटेंशन में अकेली रहती थी। शुरुआती जांच में जबरन घर में घुसने या किसी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है।
10 दिन पहले मौत होने की आशंका
महिला घर में अकेली रहती थी। महिला की मौत करीब 10 दिन पहले होने की आशंका है। घर से दुर्गंध आने पर रविवार को पड़ोसियों ने मामले की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस उपायुक्त विनित कुमार ने बताया कि मृतका 45 वर्षीय सोना गोविंदपुरी एक्सटेंशन की गली नंबर-9 में मकान की तीसरी मंजिल पर अकेले रहती थी। महिला के माता-पिता और दो भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है।
8 से 10 दिनों से बंद था मकान
महिला की एकमात्र जीवित बहन कोलकाता में रहती है। पुलिस ने बताया कि मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिलने के बाद शव का पता चला। मकान पिछले 8 से 10 दिनों से बंद था। पुलिसकर्मी, दमकल विभाग के कर्मचारियों और अपराध जांच दल के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। महिला का नाम सोना था। लाश फर्श पर पड़ी मिली। प्रथम दृष्टया जबरन घर में घुसने या किसी गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं।
बहन से संपर्क साध रही पुलिस
पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के शवगृह भेज दिया गया है। कोलकाता में रहने वाली महिला की बहन से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
वहीं एक अन्य वारदात में मयूर विहार फेज-3 में पार्किंग के विवाद में कुछ युवकों ने दो सगे भाइयों की बुरी तरह पिटाई कर दी। मारपीट के बाद आरोपियों ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़ कर शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता आदित्य कपूर परिवार के साथ घड़ोली एक्सटेंशन की राजवीर कॉलोनी में रहते हैं। 27 अक्तूबर की रात करीब 10:45 बजे वह मयूर विहार फेज-3 की जीडी कॉलोनी में रहने वाले अपने बड़े भाई अश्विनी कपूर के घर गए थे। घर से करीब 50 मीटर पहले उन्होंने देखा कि अमित भाटी नामक युवक अपने तीन-चार साथियों के साथ पार्किंग को लेकर उनके भाई अश्विनी से गाली-गालौज कर रहा है।
आदित्य ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने दोनों भाइयों से मारपीट शुरू कर दी। दोनों भाइयों की बुरी तरह पिटाई करने के बाद आरोपियों ने अश्विनी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए शीशे तोड़ डाले। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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