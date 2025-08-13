delhi crime decomposed body of man found hanging from tree in park in inderlok area दिल्ली के एक पार्क में पेड़ से लटकी मिली आजमगढ़ के शख्स की सड़ी-गली लाश, Ncr Hindi News - Hindustan
उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके के एक पार्क में आजमगढ़ के एक शख्स की लाश सड़ी गली हालत में एक पेड़ से लटकी पाई गई है। शख्स की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी मनोज के रूप में हुई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 11:09 PM
उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके के एक पार्क में पेड़ से सड़ी गली लाश मिली है। मृतक की पहचान 43 वर्षीय रिक्शा चालक मनोज के रूप में हुई है। मृतक आजमगढ़ का रहने वाला बताया जाता है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे पुलिस को शहजादा बाग के कचरा पार्क में एक पेड़ से पुरुष का शव लटके होने की सूचना मिली।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक टीम मौके पर पहुंची तो उसे सड़ी गली लाश मिली। यह लाश लगभग चार-पांच दिन पुरानी लग रही थी। पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि डेड बॉडी की तलाशी लेने के दौरान पुलिस को एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड की एक प्रति मिली। इससे उसकी पहचान यूपी के आजमगढ़ निवासी मनोज के रूप में हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी स्थित शवगृह में रखवा दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

वहीं एक अन्य वारदात में भारत नगर इलाके में मंगलवार की शाम बाइक छू जाने के विवाद में युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से ताबड़तोड़ छह वार किए, फिर धमकी देते हुए भाग निकला। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

27 वर्षीय सन्नी परिवार के साथ वजीरपुर जेजे कॉलोनी में रहता है। वह अशोक विहार स्थित फैक्टरी में नौकरी करता है। सन्नी मंगलवार की शाम बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में मोनू के हाथ में उसकी बाइक की हैंडल छू गई। इस पर मोनू भड़क गया और गाली-गलौच करने लगा। सन्नी के विरोध करने पर मोनू ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां हालत गंभीर बताई जा रही है।