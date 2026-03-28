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डेटिंग ऐप हनी ट्रैप; मिलने बुलाकर अपहरण के बाद 7 लाख लूटे, दिल्ली में वारदात

Mar 28, 2026 07:04 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के कालकाजी में एक युवती ने डेटिंग ऐप के जरिए युवक को मिलने बुलाकर हनीट्रैप में फंसाया। इसके बाद जिम ट्रेनर और अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया और करीब सात लाख रुपये लूट लिए। 

डेटिंग ऐप हनी ट्रैप; मिलने बुलाकर अपहरण के बाद 7 लाख लूटे, दिल्ली में वारदात

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने कालकाजी इलाके में डेटिंग ऐप हनी-ट्रैप, अपहरण व लाखों की लूट में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती व चार अन्य आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने एक डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप कर कालकाजी निवासी एक युवक को अपने जाल में फंसाया और बंधक बनाकर उससे करीब 7 लाख रुपये लूट लिए। हालांकि इन आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

डेटिंग ऐप पर हुई पहचान

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार, 25 मार्च को पीड़ित अनुरूप नरूला ने शिकायत दर्ज कराई कि एक डेटिंग ऐप पर उसकी पहचान शेरी नाम की एक लड़की से हुई थी। लड़की ने उसे मिलने के बहाने नेहरू प्लेस बुलाया। जब पीड़ित वहां पहुंचा तो लड़की के तीन पुरुष साथियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। आरोपी उसे जबरन एक कार में डालकर अगवा कर ले गए।

सात लाख रुपये कराए ट्रांसफर

कार में उसका गला दबाकर उसे डराया-धमकाया गया और जान से मारने की धमकी देकर यूपीआई, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए लगभग सात लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे वापस नेहरू प्लेस में ही छोड़कर फरार हो गए।

कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने वारदातस्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ऑनलाइन पेमेंट ट्रेल, सीडीआर, ओएसआईएनटी और फास्टैग डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

सभी आरोपी दबोचे

पुलिस ने छापेमारी कर पांचों आरोपियों को धर दबोचा। इनकी पहचान 30 वर्षीय नबोजीत, 28 वर्षीय संजय उर्फ जॉय, 25 वर्षीय ऋषभ राघव, 20 वर्षीय हरलीन कौर उर्फ जेनी और साहिल चौहान के रूप में हुई है।

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जिम ट्रेनर, वेटनरी असिस्टेंट व कैब चालक आरोपी

पूछताछ में पता चला कि मास्टरमाइंड हरलीन ही ऐप पर शेरी बनकर लड़कों को डेट पर बुलाती थी। हालांकि इन सभी आरोपियों का कोई कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी नबोजीत एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और जिम ट्रेनर है, संजय एक वेटनरी डॉक्टर का असिस्टेंट है और ऋषभ पेशेवर कैब ड्राइवर है।

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लूटी रकम बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल दो कारें, पांच मोबाइल फोन और बैंक खातों में ट्रांसफर की गई लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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