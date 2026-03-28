डेटिंग ऐप हनी ट्रैप; मिलने बुलाकर अपहरण के बाद 7 लाख लूटे, दिल्ली में वारदात
दिल्ली के कालकाजी में एक युवती ने डेटिंग ऐप के जरिए युवक को मिलने बुलाकर हनीट्रैप में फंसाया। इसके बाद जिम ट्रेनर और अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया और करीब सात लाख रुपये लूट लिए।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने कालकाजी इलाके में डेटिंग ऐप हनी-ट्रैप, अपहरण व लाखों की लूट में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती व चार अन्य आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने एक डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप कर कालकाजी निवासी एक युवक को अपने जाल में फंसाया और बंधक बनाकर उससे करीब 7 लाख रुपये लूट लिए। हालांकि इन आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
डेटिंग ऐप पर हुई पहचान
पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार, 25 मार्च को पीड़ित अनुरूप नरूला ने शिकायत दर्ज कराई कि एक डेटिंग ऐप पर उसकी पहचान शेरी नाम की एक लड़की से हुई थी। लड़की ने उसे मिलने के बहाने नेहरू प्लेस बुलाया। जब पीड़ित वहां पहुंचा तो लड़की के तीन पुरुष साथियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। आरोपी उसे जबरन एक कार में डालकर अगवा कर ले गए।
सात लाख रुपये कराए ट्रांसफर
कार में उसका गला दबाकर उसे डराया-धमकाया गया और जान से मारने की धमकी देकर यूपीआई, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए लगभग सात लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे वापस नेहरू प्लेस में ही छोड़कर फरार हो गए।
कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने वारदातस्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ऑनलाइन पेमेंट ट्रेल, सीडीआर, ओएसआईएनटी और फास्टैग डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
सभी आरोपी दबोचे
पुलिस ने छापेमारी कर पांचों आरोपियों को धर दबोचा। इनकी पहचान 30 वर्षीय नबोजीत, 28 वर्षीय संजय उर्फ जॉय, 25 वर्षीय ऋषभ राघव, 20 वर्षीय हरलीन कौर उर्फ जेनी और साहिल चौहान के रूप में हुई है।
जिम ट्रेनर, वेटनरी असिस्टेंट व कैब चालक आरोपी
पूछताछ में पता चला कि मास्टरमाइंड हरलीन ही ऐप पर शेरी बनकर लड़कों को डेट पर बुलाती थी। हालांकि इन सभी आरोपियों का कोई कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी नबोजीत एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और जिम ट्रेनर है, संजय एक वेटनरी डॉक्टर का असिस्टेंट है और ऋषभ पेशेवर कैब ड्राइवर है।
लूटी रकम बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल दो कारें, पांच मोबाइल फोन और बैंक खातों में ट्रांसफर की गई लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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