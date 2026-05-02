दिल्ली में एकतरफा प्रेम को लेकर 2 गुटों में बवाल, हिंसक झड़प में 2 की मौत
दिल्ली के जखीरा इलाके में एकतरफा प्यार के विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झगड़े में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों और एक नाबालिग को पकड़ लिया है।
दिल्ली के जखीरा इलाके में एकतरफा प्रेम को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, एक युवक किसी युवती से एकतरफा प्रेम करता था। इसको लेकर दोनों परिवारों में लंबे समय से तनाव था। दोनों परिवारों में मामला भी चल रहा था। शुक्रवार को दोनों गुटों के लोग आमने-सामने आ गए। झड़प में घायल दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में हत्या की धाराओं के तहत जांच चल रही है।
कुछ की हालत नाजुक
पुलिस को शुक्रवार को एक झगड़े के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में उसकी टीम के पहुंचने से पहले ही घायलों को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया जा चुका था। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बाद में बेहतर उपचार के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
इलाज के दौरान दो की मौत
पुलिस के मुताबिक, घायलों की पहचान जखीरा निवासी मंसूर उर्फ सन्नाटा (25), समीर और इम्तियाज (28) के रूप में और शबनम (बदला नाम) और अरमान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान मंसूर और इम्तियाज की मौत हो गई।
मंसूर का शबनम से था एकतरफा प्रेम
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मंसूर का शबनम (बदला नाम) के प्रति एकतरफा प्रेम था, जिसे लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था। पुलिस के अनुसार, इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच मुकदमा भी लंबित है।
दो FIR दर्ज
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सभी घायलों की मेडिकल जांच की गई। उनके मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। पुलिस ने इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। पहली प्राथमिकी प्रारंभिक रोजनामचा के आधार पर जबकि दूसरी शबनम (बदला नाम) के बयान के आधार पर दर्ज की गई।
हिरासत में नाबालिग
दोनों मामलों को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। बाद में एक मामले में धारा 103 (हत्या) भी जोड़ी गई। पुलिस ने अब तक दो आरोपियों शबनम और इमरान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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